「敏感肌愛牌」乳霜聯名湯姆貓與傑利鼠送挖勺　小小兵汽泡彈泡澡超療癒

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

聯名小物總是特別可愛、少女心立刻被收服，最近就有推出各種美妝聯名，換上新包裝以及內容物都跟著搭配的細節，讓人忍不住想要擁有。

＃舒特膚 X 湯姆貓與傑利鼠 長效潤膚主題組



最受敏感肌喜愛的Cetaphil舒特膚長效潤膚系列，很多人用過都覺得修護有感，而且完全不會引發不適，最近就與人氣卡通《湯姆貓與傑利鼠》合作，推出主題組合，選用長效潤膚乳搭配湯姆貓款式，只要購買就可以拿到造型髮帶盲盒，較為滋潤的長效潤膚霜雙入組則是搭配傑利鼠包裝，還可以獲得公仔挖杓組盲盒，限量販售必搶。

＃LUSH X 小小兵聯名系列

總是以甜蜜香氣帶給人療癒感受的LUSH在今年秋冬與小小兵聯名，推出超級有趣的汽泡彈，放在熱水裡面就會立刻融化，而且發出細緻氣泡，非常適合全家大小泡澡時使用，小小一顆蘊含零陵香豆、香草的氣息，放鬆還能享受香甜滋味，讓人好療癒。

＃Kanebo X MUCHA 米蘭蜜粉餅

Kanebo向來都會在每年推出限量的蜜粉餅，精緻奢華的設計搭配上細膩粉質，是很多粉絲都會收藏的好物，是日本連續16年的冠軍蜜粉餅，發行35週年攜手藝術家慕夏MUCHA發表限量版，從《羽毛》畫作中設計出蜜粉餅的粉盒、壓紋還有外盒包裝等等，以「滿溢幸福」主題打造出讓人用了會有溫暖感的單品。