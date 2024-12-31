ENHYPEN梁禎元、金善禹為PRADA Beauty來台　隨身必備同款潤唇膏買得到

▲PRADA Beauty登台，特別邀請ENHYPEN梁禎元JUNGWON＆金善禹SUNWOO出席活動。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

2025年台灣精品美妝最大盛事，PRADA Beauty重磅抵台上市，首家位於中山北路的旗艦快閃店於2025／1／2盛大開幕，這次活動特別邀請開幕大使韓國超人氣男團ENHYPEN梁禎元JUNGWON＆金善禹SUNWOO，粉絲們也別錯過能一睹偶像風采的機會。

PRADA Beauty開幕大使ENHYPEN是誰？

ENHYPEN經由選秀節目《I-LAND》成立之七人韓國男子團體，所屬經紀公司為BELIFT LAB，由HEESEUNG（羲承）、JAY、JAKE、SUNGHOON（成訓）、SUNOO（善禹）、JUNGWON（禎元）、NI-KI所組成，於2020年11月30日以迷你專輯《Border: Day One》正式出道。

ENHYPEN官方IG粉絲高達1825萬

《Border: Day One》預售兩天內便超過15萬張，專輯於首週HANTEO銷量達到28萬張，是2020年於韓國出道的新人團體中銷量最高的專輯。《Border: Day One》亦位列2020年11月在韓國發行的最暢銷專輯亞軍，一共售出31萬張。出道後表現優異的他們也橫掃許多新人獎，是最被看好的4代男團之一。

梁禎元JUNGWON｜ISTJ｜水瓶座｜AB型｜176cm｜2004年2月9日出生

梁禎元於7歲開始學習跆拳道，段位為品勢黑帶四段。作為跆拳道運動員活動四年。想放棄跆拳道的時候於街上被星探相中，2017年1月2日加入SM娛樂成為練習生，2018年10月成為Big Hit娛樂練習生。《I-LAND》開播幾個月前轉至BELIFT LAB練習，在I-LAND最終回獲得1,417,620票以第一名作為ENHYPEN成員出道，雖然年紀是團裡比較小卻肩負隊長責任，情緒穩定的禎元也不負所托勝任隊長之位。

金善禹SUNOO｜ENFP｜巨蟹座｜O型｜175cm｜2003年6月24日出生

金善禹與其他BELIFT LAB練習生參加選秀節目《I-LAND》，並以「製作人選擇」（方時赫）在該節目中成功獲得出道資格，善禹擁有優秀唱跳實力在表演時展現個人特質與魅力，尤其他的外表非常有特色與辨識度，細長並略為上揚的眼形具有「狐狸相」，自帶高冷魅惑特質情不自禁就會被吸引。

ENHYPEN金善禹出道前的照片也曾在韓網被熱議，因為同學眼中的他小時候就相當帥氣並具有明星相，許多同學都跳出來留言分享當時「人群中一眼就能見到善禹」、「這個人天生就是要成為明星吧」、「遠遠地看著他都感覺很幸福」...。

▲ENHYPEN金善禹。（圖／翻攝自小紅書）

ENHYPEN梁禎元、金善禹也推薦的經典潤唇膏

這款潤唇膏的配方可修護潤澤雙唇，尤其適合所有人的PRADA綠色調和自然霧感效果，可單獨使用或作為PRADA Beauty經典唇膏的打底產品使妝效更持久，且不改變霧面唇妝妝效。也是禎元、善禹私心推薦的隨身必備好物，尤其男團也會有妝容的需求，對於嘴唇護理更是不可忽略，想感受與偶像同款美妝好物就不可錯過這款潤唇膏。

▲蘊含比菲德益菌萃取和荷荷芭油，可平滑、滋潤和強化唇部屏障，為雙唇提供長達24小時的舒適感。PRADA Beauty經典潤唇膏／1,550元。（圖／品牌提供）

▲這款唇膏不僅可滋潤雙唇，尤其外型設計十分簡約時尚簡直就是精品等級配件。PRADA Beauty經典潤唇膏／1,550元。（圖／品牌提供）

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