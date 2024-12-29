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日本超準心測！最想剪斷哪一條線？秒測你內心有多強大

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記者曾怡嘉／台北報導

人的選擇往往代表潛意識的想法，《小紅書》近期分享一個日本很紅的心理測驗，憑直覺選出你最想剪斷的線，可以看出你的內心強大指數有多高，現在就來測測看吧！

Q：憑直覺挑出你最想剪斷的一條線

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

------------------------------------------（下有完整解析）

挑選1的你

內心強大指數80%

即便遇到不開心的事情，你也很容易一笑置之，對你來說沒有什麼隔夜煩惱，適應力很強的你，即便外在環境再糟糕也不至於影響你的心情。

挑選2的你

內心強大指數20%

你很在意別人的眼光，尤其在意他人的批評，你很容易被影響心情，與其和大家社交，你倒寧可待在家裡，一個人獨處比較輕鬆。

挑選3的你

內心強大指數0%

你的內心相當脆弱，周遭的一些變化都會讓你很沒有安全感，像是對於要轉換新環境會非常不安，就連在學校換個座位都會讓你備感壓力。

挑選4的你

內心強大指數60%

你個性嚮往自由，所以你並不太會在意他人對你的評價，自然也不容易受到傷害，你喜歡以自己為中心，隨心所欲活出想要的樣子。

挑選5的你

內心強大指數40%

你內心並不算強大，遇到該選擇的時候常常會猶豫不決，尤其是遇到挫折時，很容易感到後悔，會覺得心情很差。

挑選6的你

內心強大指數100%

在你的世界裡，除了生死以外，其他都是擦傷，你的內心堅硬不摧，遇到什麼事情都能平心靜氣處理，不會輕易被擊垮。

關鍵字：

心理測驗, 內心強大指數, 直覺, 日本,

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