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Jisoo甜美自拍曝光新年穿搭！全身TOMMY HILFIGER示範復古學院風

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記者鮑璿安／台北報導

BLACKPINK成員Jisoo除了被封為「人間Dior」之外，她身兼TOMMY HILFIGER品牌大使，驚喜出鏡全新的形象照，身穿新年限量系列進行拍攝，展現仙氣形象受到熱議。而Jisoo同款話題單品也一一揭曉，為大家示範出最休閒的美式穿搭。

▲▼ jisoo 。（圖／品牌提供）

▲▼ jisoo 。（圖／品牌提供）

▲由品牌大使Jisoo演繹的新年限量系列搶先曝光 。（圖／品牌提供）

由品牌大使Jisoo演繹的新年限量系列搶先曝光，她換上紅白連身裙，露出一雙修長美腿，搭配輕盈的雙面穿飛行外套，標誌性的H碰撞出活潑氣息。而Jisoo在拍攝過程中於TOMMY 遊戲間遊玩夾娃娃機，一頭披肩長髮顯得溫柔又清新，隨著鏡頭捕捉下她可愛的一面，她也親自在IG曬出甜美自拍，相當寵粉。

▲▼ jisoo 。（圖／品牌提供）

▲▼ jisoo 。（圖／品牌提供）

TOMMY HILFIGER宣佈推出新年限量系列，本系列是在品牌經典的美式風格下，融入學院風創新元素，並以鮮豔飽滿的顏色象徵蛇的智慧、決心。當中融入了蛇的傳統繩結 LOGO，貫穿一系列休閒單品，像是針織開襟衫、刺繡運動衫以及緹花編織襯衫之中，皆可混搭出嶄新模樣。

▲▼BLACKPINK 。（圖／翻攝自IG）

▲▼BLACKPINK 。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo身穿設計師品牌Self-Portrait標誌性的黑色蕾絲裙裝 。（圖／翻攝自IG）

日前聖誕節時，造型多變的Jisoo更換上設計師品牌Self-Portrait標誌性的黑色蕾絲裙裝，綁脖細節和花卉圖騰非常適合她，在一雙白色長襪襯托之下，呈現相對正式的派對穿搭，而她穿上澳洲鞋履品牌Tony Bianco紅色芭蕾舞鞋，更將蝴蝶結當成髮飾，十分有個人特色。

關鍵字：

BLACKPINK, Jisoo, TOMMYHILFIGER, 新年限量, 美式穿搭

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