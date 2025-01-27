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6款「娃包」CP值超高必收推薦　放吉伊卡哇加倍可愛

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記者陳美伶／綜合報導

吉伊卡哇可說是現在最火紅的IP，無論是動漫、周邊或是限定快閃店都有高話題度，在Threads上更是瘋狂洗版，也掀起年輕人將吉伊卡哇玩偶放進娃包（又稱痛包）中，並掛在包包上背著走，成為新一代的玩偶掛飾風潮，娃包以透明收納設計為主，可以避免玩偶沾到髒汙，還能直接看到玩偶Q萌的模樣。

▲吉伊卡哇 。（圖／翻攝自IG）

▲吉伊卡哇是近年最火紅的IP。（圖／IG@ngnchiikawa）

跟上這股娃包風潮，網友紛紛曬出自己完美塞進去的娃包，以下6款CP值超高的娃包在社群掀起討論，不用代購就能直接買到，更有50元有找的銅板價，立刻收一個幫娃娃們找個家。

大創透明收納包，49元起

超好買的大創也有出娃包，這款透明收納包是小巧長方型的設計，剛好能放入一隻娃娃，共有三種尺寸包含一款筆袋，49元起的價格非常親民好入手，因為是直接在拉鍊上掛包包甩，也有網友表示會容易掉，建議可自己加裝安全措施保護心愛的娃娃。

NET童迪士尼透明隔層兩用包（中性款），299元

NET娃包在Threads爆紅，日前網友在Threads上分享新入手NET包並寫下：「我願稱NET為台灣娃包之光」，而這款娃包正是NET兒童服飾推出的兩用包，可手拎可側背，包包前面有一個透明隔層剛好可放入喜歡的娃娃，並有卡其、淺紫、黑色、粉紅、灰色及土耳其藍6種顏色，是包包也是娃包CP值超高，入手的網友紛紛大讚：「品質很棒」、「超級可愛」，店上遇到有貨絕對先收不用考慮。

▲娃包 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲NET娃包在Threads爆紅，掀起討論。（圖／翻攝自NET官網）

無印良品吊掛展示收納包，390元（未上市）

無印良品透明收納袋，160元起

無印良品在2024年推出應援系列，包括有偶像照片與遊戲卡牌收藏、壓克力立牌收納、絨毛玩具收納包等，絨毛玩具收納包討論度高，具有7cm的厚度，並附有可掛在包包上攜帶的吊繩，共有3色，目前台灣未上市；無印良品透明收納袋是採用易擦拭水分的TPU材質，較柔軟好摸，也被挖掘出來可當娃包，網友稱讚根本天生娃包，尺寸都很適合放進各種娃娃。

▲娃包 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲無印良品吊掛展示收納包，台灣未上市。（圖／翻攝自MUJI JAPAN、IG@s_c_a_r_i_s_a）

▲娃包 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲無印良品透明收納袋放化妝品、當娃包都很適合。（圖／翻攝自無印良品官網）

郵局（中華郵政）注音符號收納包，150元

中華郵政過往推出「注音符號郵票」極具收藏價值，受國內外民眾喜愛，去年9月也推出首波注音符號系列商品，11月則推出第二波3款商品，其中一款橘色收納包為透明設計，並有波波鴿與注音符號圖案，立刻就掀起網友熱議問是否可以當娃包，並造成瘋搶，許多網友購買後大讚容量、包體與厚度，目前郵局官網已無存貨，僅剩2025高雄燈會冬日遊樂園登場的臨時郵局可購買，現場更有放大版的郵局娃包可拍照。

▲娃包 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲郵局娃包造成瘋搶。（圖／IG@kspost08）

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高雄捷運 x 高雄輕軌萌萌曬娃包，原價200元／優惠價150元

2025高雄燈會冬日遊樂園正式登場，巨大版的吉伊卡哇氣球現身愛河灣超可愛，吸引粉絲搶拍，並推出許多周邊，高雄捷運也跟上熱潮推出獨家設計的萌萌曬娃包，17公分可放更大隻或多隻娃娃，今年的主角是吉伊卡哇，是名符其實的吉伊卡哇曬娃包。吉伊卡哇曬娃包開放二階段預購皆秒殺，此款為不限量款，官方公告等預購出貨完畢，將會開放實體門市與官方賣場購買現貨，目前第二階段預購需等到6、7月才會出貨，沒搶到的朋友至少要等半年以上了。

▲娃包 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲娃包 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲高雄捷運 x 高雄輕軌推出萌萌曬娃包掀搶購潮。（圖／翻攝自高雄捷運 x 高雄輕軌粉絲專頁）

關鍵字：

吉伊卡哇, 娃包, 曬娃包, 痛包, 玩偶

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