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《繁花》10經典金句：首飾跟男人一樣，將就不如不要

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▲▼ 繁花 。（圖／翻攝繁花微博）

▲王家衛執導的首部電視劇《繁花》 。（圖／翻攝繁花微博，以下同）

記者鮑璿安／綜合報導

王家衛執導的首部電視劇《繁花》成為經典戲劇之一，由胡歌、馬伊俐 、唐嫣、辛芷蕾為主演，劇情講述由胡歌飾演的上世紀90年代上海人「阿寶」，通過不同的人物命運展現了滿是機遇又鮮活的上海景象，更是一個時代的故事。當中的金句台詞道出了人生百態和真理，一起來看看。

▲▼ 繁花 。（圖／翻攝繁花微博）

1. 人總要被一樣東西套牢的，不是股票，就是房子。

2. 你以為吃的是龍蝦，實際上吃的是機會，一隻龍蝦就是一個機會，不是在應酬，就是在求人。

3. 外行看門面，內行看後門。

4. 這個世界上，只要有機會，好用鈔票哄女人開心的，就不要錯過。

5. 市場永遠是對的，錯的只有自己，頭頂在肩膀上，腳長在自己身上，只要保護好自己，機會永遠比風險大。

▲▼ 繁花 。（圖／翻攝繁花微博）

6. 一個男人應該有多少個錢包，三個，第一個就是實際上有多少錢，第二個是你的信用，人家錢包裡的鈔票，你可以調動多少，第三個呢，人家認為你有多少錢。

7. 首飾跟男人一樣，將就不如不要。

8. 這個晚上我沒有贏財神，寧願相信平安是福。

▲▼ 繁花 。（圖／翻攝繁花微博）

9. 已經等了那麼長時間，也不怕再多等幾天了，日久見人心。

10. 做生意要沉得住氣，心急吃不了熱豆腐，好戲，全在後頭。

關鍵字：

王家衛, 繁花, 胡歌, 馬伊俐, 上海

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