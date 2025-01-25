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全球2025年十大新興旅遊地點　離台灣最近航程不到2小時 

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▲全球2025年十大新興旅遊地點。（圖／業者提供）

Booking.com日前全球2025年十大新興旅遊地點，此為挪威特羅姆瑟。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導　

隨著2025年即將到來，全球旅遊產業迎來新風貌，從北極圈追尋極光、零光害沙漠觀星到城市賽車體驗，各種獨特的旅遊體驗讓人躍躍欲試。根據旅遊平台Booking.com最新調查，2025年的旅遊趨勢顯示，旅人越來越重視深度體驗，不再侷限於傳統的觀光行程。

▲全球2025年十大新興旅遊地點。（圖／業者提供）

▲挪威特羅姆瑟。

位於北極圈的挪威特羅姆瑟，被譽為體驗極光和永晝現象的首選地之一。這座挪威北部最大城市除了擁有壯麗的峽灣風光，還保有豐富的野生動物資源以及歷史悠久的木造建築群，為追尋極光的旅人提供獨特的北國風情。

▲全球2025年十大新興旅遊地點。（圖／業者提供）

▲沖繩那霸。

日本沖繩那霸則帶來截然不同的體驗。這座充滿反差魅力的城市，既有古色古香的首里城，也有熱鬧非凡的國際通。特別的是，遊客可以體驗在公共道路上的Go-Kart賽車，一邊在城市中穿梭，一邊參觀景點。

▲全球2025年十大新興旅遊地點。（圖／業者提供）

▲全球2025年十大新興旅遊地點。（圖／業者提供）

▲全球2025年十大新興旅遊地點。（圖／業者提供）

▲智利北部的聖佩德羅德阿塔卡馬。

對觀星有興趣的旅人，智利北部的聖佩德羅德阿塔卡馬是絕佳選擇。這座沙漠小鎮擁有獨特的地形景觀，包括風蝕造就的沙丘、鋸齒狀山脈，以及宛如月球表面的月亮谷。由於光害極低，這裡成為觀星愛好者的天堂。

▲全球2025年十大新興旅遊地點。（圖／業者提供）

▲法國蒂涅。

法國蒂涅則是阿爾卑斯山脈中的度假勝地，不論冬夏都適合探險。這裡不只提供豐富的滑雪活動，每年八月的葡萄酒節更吸引不少美食愛好者前往。根據調查，超過四成旅人對品嚐當地美酒佳餚感興趣。

▲全球2025年十大新興旅遊地點。（圖／業者提供）

美國休士頓。

此外，美國休士頓以世界級美食和蓬勃發展的音樂文化聞名，也是航太愛好者的朝聖地。義大利的里雅斯特擁有46公里的海岸線，融合草原、森林和岩石景觀，其中歐洲僅存的洞窟城堡特別引人注目。

▲全球2025年十大新興旅遊地點。（圖／業者提供）

▲西班牙比利亞霍約薩。

▲全球2025年十大新興旅遊地點。（圖／業者提供）

▲巴西若昂佩索阿。

西班牙比利亞霍約薩則以其漁業傳統和歷史風情聞名，色彩繽紛的房屋和寧靜的沙灘，加上哥德式教堂和古老塔樓，呈現出獨特的地中海魅力。而被稱為「太陽之門」的巴西若昂佩索阿，擁有全世界最綠意盎然的自然景觀之一。

▲全球2025年十大新興旅遊地點。（圖／業者提供）

▲中國三亞。

▲全球2025年十大新興旅遊地點。（圖／業者提供）

▲加勒比海古拉索威廉斯塔德。

在亞洲有「中國夏威夷」之稱的三亞，擁有20公里的白沙灘與碧藍海水，全年日照達2,500小時。最後位於加勒比海的古拉索威廉斯塔德，則以其濃厚的殖民色彩和世界遺產的身份，吸引著喜愛歷史文化的旅人。

關鍵字：

旅遊趨勢, 深度體驗, 極光, 觀星, 沙漠

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