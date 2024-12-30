學會接受不完美！「6個方法」讓你當個情緒穩定的大人　

▲懂得適當抒發情緒很重要。（翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

新的一年即將到來，你有什麼期許呢？成為情緒穩定的大人乍聽之下簡單，但是對於周遭事情能處之泰然，做好情緒管理其實並不簡單，想要往更好的境界邁進，不妨從以下幾點開始做起。

#覺察自己的情緒

當感覺到生氣時，先停下來問自己：「我為什麼生氣？是因為什麼觸發的？」找出情緒背後的原因。這時候先別急著反應，建議深呼吸，讓身體冷靜下來，可以多一點時間給自己，避免衝動反應。

#接受不完美

很多時候我們生氣是因為事情沒有按照預期進行。學會接受現實的不完美，轉換角度思考：「這件事真的有那麼嚴重嗎？」，同時試著理解他人的動機或行為，這樣也能減少對他人的指責和不滿。

#培養耐心與自我控制

每天花5-10分鐘冥想或專注於呼吸，增強對情緒的掌控力，當覺得自己快要失控時，可以離開當下環境，讓自己有時間冷靜下來再處理問題。

#學會放鬆

找到適合自己的放鬆方式，比如運動、閱讀、音樂、或與朋友聊天，讓心情更平穩。當然平時保持健康生活方式，像是適當運動和充足睡眠都能影響情緒穩定性。

#練習接納與放下

不要太在意別人的行為：有時候我們會因為他人的言語或行為而生氣，但其實對方的行為未必針對你，告訴自己我可以不被影響。

#建立健康的情緒出口

當你感到不滿時，試著用冷靜、理性的方式表達，而不是壓抑或爆發，也可以和家人、朋友談談自己的感受，懂得釋放壓力很重要。