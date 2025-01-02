林俊傑新加坡開唱穿夏姿戰袍超霸氣！量身打造武俠裝扮帥翻

記者鮑璿安／台北報導

歌手林俊傑「JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會」日前回到家鄉新加坡首站登場，而他舞台造型也成為話題之一，林俊傑身穿台灣設計師品牌SHIATZY CHEN 夏姿・陳為他量身打造的東方元素戰袍登台，霸氣形象深深感染粉絲們。





▲林俊傑「JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會」回到家鄉新加坡登場，以一襲「夏姿紅金屬流蘇緹花長大衣」亮相 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

林俊傑此次以一襲「夏姿紅金屬流蘇緹花長大衣」亮相，為15站的全球巡演揭開序幕，夏姿採用標誌性的中式風格詮釋出「文人與武俠」的概念，設計師特別以年度壓軸的夏姿紅金屬流蘇緹花布為題，流蘇呈現出舞台上的靈動之姿，更拼接紅色皮革袖子，形塑出武俠瀟灑風範。內裝則搭配上金蔥毛呢的西裝背心，西裝黑長褲並綴飾皮製腰封，為林俊傑襯托出完美的俠客氣勢。

▲林俊傑私服行頭身穿精品LV丹寧外套搭配手提包 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

林俊傑的私服行頭也一向吸睛，日前聖誕節時他曬出節日照片，身穿精品LV（Louis Vuitton，路易威登）丹寧外套搭配手提包，呼應出濃濃的潮流街頭感。另外，就連手錶也價值不菲，來自百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）新款Cubitus系列型號5822P-001鉑金錶，非常有看頭。