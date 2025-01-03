梁詠琪登跨年48歲不老神顏＋筆直美腿太驚人！神出瘦身菜單快筆記

▲梁詠琪。（圖／取自梁詠琪IG）

圖文／CTWANT

48歲的梁詠琪在跨年演唱會上以不老神顏和不科學美腿驚豔亮相，成為眾人熱議焦點。多年來，她透過全素飲食、規律運動、專注保養以及內外兼修的生活態度，不僅維持纖瘦好身材，更讓肌膚保持少女般的水潤與彈性，堪稱真正的凍齡女神！

梁詠琪維持身材的方法

據悉梁詠琪很注重運動與飲食結合的身材管理，她幾乎每天都到健身房進行肌肉鍛鍊與拉筋，特別強調拉筋對超過40歲女性的重要性，不僅能預防運動傷害，還有助於瘦身；她的飲食則以原型食物為主，堅持以豆腐、地瓜、五穀雜糧為核心，並採用水煮或清蒸的簡單烹調方式，搭配全素飲食減少動物性蛋白質的攝取。

梁詠琪維持美肌的方法

梁詠琪的保養重點在於內外兼修，她每天確保7至8小時的充足睡眠，遠離辛辣與油炸等刺激性食物，不僅可提升膚況，還能改善睡眠品質；為保持肌膚水潤與彈性，她會選用含玻尿酸成分的保養品並搭配臉部按摩拉提。此外，她也很喜愛陶藝創作，將其視為紓解壓力與內心對話的方式，透過專注於興趣來達到身心平衡，展現內外皆美的生活態度。

其實當年齡來到40+，肌膚開始面臨水分流失、膠原蛋白減少等自然老化問題，很多女生都想發問有沒有什麼方法能夠快速達到像梁詠琪這樣的凍齡狀態？小編推薦一罐高效抗老精華絕對是不可或缺的神助攻！除了像梁詠琪重視的玻尿酸，還有珍稀魚子成分、膠原肌活配方等，也都能為改善熟齡肌的鬆弛下垂NG狀態起到厲害作用喔。

▲集結超越35年魚子護膚科學全新升級的LA PRAIRIE魚子美顏反重力精華，運用魚子微米激萃、魚子精萃複方和魚子精奢純萃的3種珍稀魚子成分，可以深入肌底提高代謝，實現真的能立即有感且持久提升的緊緻拉提度。（圖／品牌提供）

▲強調「以氧活膚」的迪奧逆時活氧膠原精華，透過「活氧膠原調控科技」與膠原肌活成分搭配，讓肌膚彷彿會呼吸般，幫助肌膚從內而外重拾健康與年輕光采，加速緊緻澎彈青春肌。（圖／品牌提供）

另外來場專業臉部SPA也是針對肌膚進行深層修護的重要方式！透過專業的按摩手法與儀器加乘適合的保養品，過程中能將養分更深入肌底，有效改善細紋、鬆弛等問題，同時讓肌膚恢復彈性與緊緻感，特別是隨著年齡增長，臉部SPA更能幫助緩解歲月痕跡，讓肌膚保持青春光采，是抗老過程中的絕佳輔助。

▲僅有海洋拉娜最頂尖的VVIP能受邀體驗的最高規格限量原晶護膚療程，將「原晶逆時金萃」和「夜間修護凝萃」的深海修護能量幻化成專業按摩手法，一次達成「緊實拉提、強韌修護、撫紋彈潤」等護膚功效，讓你將肌齡定格在最美好的時光。（圖／品牌提供）

▲DARPHIN攜手全台頂級五星級飯店，打造專屬奢寵護膚空間，推出「深海逆時頂級護膚饗宴」，療程中將使用最頂級系列保養，以珍稀深海翡翠魚子修護能量搭配多道高效導入儀器，從臉部延伸至上胸肩頸，為肌膚帶來前所未有的緊緻雕塑、逆齡奢養。（圖／品牌提供）

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