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《玫瑰的故事》10金句：沒法要求別人不離開你，只能成為別人離不開的

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記者鮑璿安／綜合報導

由劉亦菲主演的情感陸劇《玫瑰的故事》在去年播出成為經典，改編自亦舒的同名長篇小說，劇情講述自小在全家人的呵護關愛中長大的「黃亦玫」，從少女時期到中年時期的成長、事業與愛情。當中的金句台詞也同樣發人省思，以下一次盤點。

▲▼玫瑰的故事。（圖／翻攝自微博玫瑰的故事）

1. 沒法要求別人不離開你，就只能成為別人離不開的。

2. 我從來不要求每個人補足短板，成為千篇一律的標準員工，但我希望每個人發揮他的優勢和能力，年輕漂亮有活力，善於學習善於溝通，這就是黃亦玫的優勢，每個人的花期有限，不用的話就浪費了。

3. 頓悟都是瞬間發生的，但是在發生之前，人總要經歷很長時間的糾纏拉扯，自我懷疑，但是一旦發生了，事情就變得不一樣了。

4. 先提分手的那個往往是傷得最深的那個，只有攢足了失望，才有決心說再見。

5. 這人啊，不能餓著肚子去超市，會買錯東西，把本來不想要的東西放進購物車，同樣的道理，也不應該在感覺孤獨的時候去談戀愛。

▲▼玫瑰的故事。（圖／翻攝自微博玫瑰的故事）

6. 告訴你啊，戀愛我談多了，絕大多數的男人帶來的都是副作用，很少有人能給你帶來附加收益。

7. 我勸你也別太相信人類的情感，你現在不知道，哭兩次就明白了。

8. 從此，世界在我面前，指向我想去的任何地方，我完全而絕對地主持著我。

▲▼玫瑰的故事。（圖／翻攝自微博玫瑰的故事）

9. 都什麼年代了還劃清界線 ，憑什麼要求女孩自愛呀，怎麼沒人讓男的自愛，成天跟蒼蠅似的圍著人轉，趕都趕不走。

10. 牌再好，也不是在職場上作弊用的，感情和工作本來用的也不是一個籌碼，人和人之間的交往也不是等價交換，我只知道我喜歡的人恰好也喜歡我，這對我來講就是最好的回報了。

關鍵字：

劇情, 感人, 台詞, 亦舒, 劉亦菲

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