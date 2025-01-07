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新光三越《金蛇卡利High》1／9登場　最高回饋7%從龍年賺到蛇年

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▲▼2025新光三越金蛇卡利HIGH暨春節活動記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲2025新光三越宣布《金蛇卡利HIGH》優惠方案，要消費者熱鬧划算迎新年。（圖／記者李毓康攝）

時尚中心／綜合報導

新光三越春節檔期《金蛇卡利High》從1／9正式開跑，推出多元回饋與專屬活動，涵蓋信用卡優惠、點數抽獎、限定商品兌換及節慶應景活動，優惠期間使用特定信用卡消費滿1萬元，等同筆筆都回饋，最高直接賺回7%，還有會員每年都期待的年末抽獎，173萬元的特斯拉只要扣100點就能抽。

▲▼2025新光三越金蛇卡利HIGH暨春節活動記者會。（圖／記者李毓康攝）

最高7%回饋率聰明買
新光三越從1／9至2／16期間，攜手11大指定銀行包括台新、新光、台北富邦、國泰世華等，提供消費滿額回饋，單卡刷滿1萬元以上可享4% SKM Points回饋、滿6萬元可享5%、滿30萬元可享6%，使用行動支付SKM Pay、單筆消費滿3,000元即加碼1%回饋，等同回饋高達7%，讓你從春節前準備一直到2月西洋情人節的購物需求，筆筆都有賺，且針對美妝、服飾等特定品類，還有額外的點數贈送，開春聰明買。

▲▼2025新光三越金蛇卡利HIGH暨春節活動記者會。（圖／記者李毓康攝）

抽豪禮與限量福袋，會員點數超好用
除了滿額回饋，新光三越還推出多樣化的抽獎與兌換活動。包括扣100點即可抽價值173萬元的Tesla Model Y電動車；1／29至2／2期間，扣20點可抽「10,000元電子贈品禮券」；1／14至1／29期間，也推出扣50點可兌換限量「財蛇到！蛇年紅包袋」或「金蛇迎春！蛇年春聯」。而每年秒殺的春節「蛇舞春風好運福袋」也將從1／14開賣，獎項包括鑽戒、按摩椅、智慧機車及國內外旅遊機票等超過4,500項獎品。

▲新光三越新春卡利HIGH單品。（圖／新光三越提供）

▲從2025年1／1起，會員扣100點skm points可抽價值173萬的Tesla百萬電動車。（圖／新光三越提供）

▲新光三越新春卡利HIGH單品。（圖／新光三越提供）▲新光三越新春卡利HIGH單品。（圖／新光三越提供）

▲新光三越大年初一「蛇舞春風 好運福袋」設計超可愛，當購物袋超實用。台中中港店首獎為日本百年珠寶品牌、價值52萬的「festaria Tokyo 一克拉鉑金鑽石戒指」。

此外扣指定skm points還可直接兌換Asuka II「春意盎然－姬路．高知．日向 D Balcony雙人房七天六夜」、guntû瀨戶內海Terrace Suite雙人房三天兩夜、鈴鹿賽道樂園 全日暢遊券等夯品。還有棒球國手－林家正擊拳見面會入場資格，扣skm points 1,000點可獲得與林家正拍立得合照，還有機會再抽親筆簽名球，扣500點則能與林家正擊拳，家正迷們記得快去搶資格！

▲新光三越新春卡利HIGH單品。（圖／新光三越提供）

▲新光三越大年初一福袋，台北南西店首獎為價值78.3萬的頂級床墊「丹普極緻橘21床墊、幻影電動床架」。

▲新光三越新春卡利HIGH單品。（圖／新光三越提供）

▲ISABEL MARANTWARDY CAMERA棕色伊卡織紋相機包，推薦價29,300元。

滿滿新櫃快閃店，絕對讓你不無聊
迎合消費者的時尚與實用雙重需求，新光三越在春節期間也引進多家新櫃與快閃店，包括南西店、中港店全台首間PRADA BEAUTY；信義新天地GENERAL IDEA、Discovery Expedition、野玩戶外運動品牌如Klättermusen與捷克滑雪裝備Horsefeathers、餐飲Butter Butler、NAGOMI等，讓春節購物充滿驚喜。

▲新光三越新春卡利HIGH單品。（圖／新光三越提供）▲新光三越新春卡利HIGH單品。（圖／新光三越提供）

▲DISCOVERY BARNSLEY羽絨外套，推薦價8,090元；PUMA Speedcat OG 賽車運動鞋，推薦價3280元。

▲新光三越新春卡利HIGH單品。（圖／新光三越提供）▲新光三越新春卡利HIGH單品。（圖／新光三越提供）

▲YSL奢華印記鎖吻霧唇釉，推薦價1,650元；AirPods Max耳罩式耳機，推薦價17,990元。

藝術活動與走春特展，年節氣氛GET
除了購物優惠，新光三越還規劃了一系列增添年節氛圍的活動。藝術家徐至宏打造的「蛇來蛇趣藝術空間展」以創新的設計向蛇年致敬，並在多家分店輪番展出。同時，大年初一至初四舉辦的醒獅表演更是春節活動的亮點，讓消費者在購物之餘享受傳統年節的熱鬧氛圍。此外，包含《進擊的巨人》、《鬼滅之刃》等多部IP主題特展，讓大小朋友都能找到自己的最愛，成為春節走春的好去處。

▲新光三越新春卡利HIGH單品。（圖／新光三越提供）

▲卡娜赫拉的小動物《睡衣派對》快閃店抱枕，推薦價580元（台北信義新天地A11限定）。

關鍵字：

春節, 新光三越, 活動, 購物, 抽獎

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