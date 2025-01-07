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黃仁勳CES演說換上「新鱷魚紋夾克」閃翻！網搜同款售價曝光

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記者鮑璿安／綜合報導

2025年美國消費性電子展（CES，Consumer Electronics Show）7日在美國拉斯維加斯舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳登台演說成為話題，而他的招牌行頭「黑色皮衣」也已經換成新款登場，並與台下幽默互動：「你們喜歡我的夾克嗎？」有網友就發現黃仁勳該款鱷魚紋革夾克是來自美國時裝設計師品牌TOM FORD，同款皮衣售價接近台幣30萬元，也不是黃仁勳頭一回上身該牌。

▲黃仁勳今天穿了新的夾克。（圖／ETtoday直播）

▲黃仁勳今天穿了新的夾克。（圖／ETtoday直播）

▲▼ 皮衣 。（圖／翻攝自官網）

▲美國時裝設計師品牌TOM FORD 2024秋冬系列款式，名為「Patent Printed Croc Collar Blouson」漆皮鱷魚印花外套 。（圖／翻攝自官網）

黃仁勳這次換上全新的鱷魚紋造型皮衣亮相，擁有翻領和拉鏈元素看起來格外時髦，特別是亮面光澤感非常有科技感，有網友就搜出該款是來自美國時裝設計師品牌TOM FORD 2024秋冬系列款式，名為「Patent Printed Croc Collar Blouson」漆皮鱷魚印花外套，售價約8990美元，接近台幣30萬元。

▲▼輝達執行長黃仁勳於台大體育館發表Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝）

▲輝達執行長黃仁勳去年於台大體育館發表Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝）

黑色皮衣已經成為黃仁勳的造型代名詞，他也曾穿上TOM FORD 2023春夏款式，售價約台幣28萬元的皮衣，由於無領設計結合仿蜥蜴壓紋，呈現出年輕氣息，也不失專業架勢。正如賈伯斯（Steve Jobs）不變的黑色高領服飾一樣，黃仁勳也曾表示這樣的招牌穿著，最大好處是可以減少自己思考穿衣的時間，更透露過自己衣櫥裡面都是T恤和皮衣，是妻子買的，「她給我買這件（皮衣），而我也只穿這件」，彰顯兩人好感情。

▲NVIDIA執行長黃仁勳與分析師問答。（圖／記者林敬旻攝）

▲NVIDIA執行長黃仁勳標誌性穿著，黑色皮衣搭配T恤。（圖／記者林敬旻攝）

黃仁勳2023年來台穿著的dunhill皮衣也充滿話題性，最大特色是便於活動的方形輪廓，以硬挺、翻領設計打造出成功人士的自在感，全身沒有鮮明Logo往往是低調的象徵。據了解，dunhill的皮革外套起跳價格超過10萬，另外也推出雙開式皮革機車夾克、皮革西裝外套等多樣化單品，在剪裁和比例之間玩轉出全新火花，就連演藝界名人也被圈粉，像是丹尼爾克雷格（Daniel Craig）就以品牌黑色皮衣亮相過，也讓這股紳士風潮持續延燒。

▲Dunhill  。（圖／品牌提供）

▲丹尼爾克雷格（Daniel Craig）也穿dunhill  。（圖／品牌提供）

關鍵字：

黑色皮衣, 黃仁勳, CES, 輝達, 時裝

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