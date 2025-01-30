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學Melody「40+優雅御姐系穿搭」　運動風、全白色系照樣可以美得很時髦

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40歲真的不要再裝可愛了！學Melody「40+優雅御姐系穿搭」照樣可以美的很時髦！

▲Melody。（圖／取自Melody IG）

圖文／CTWANT

45歲的Melody展現出姐姐系穿搭的典範，從日常到正式場合都能輕鬆駕馭，不裝可愛、不過於張揚，卻處處散發優雅與精緻。讓我們透過她的每套穿搭，學習如何用簡約風展現滿分時髦感！

日常隨性但不隨便—優雅的灰色系運動風

第一套造型中，Melody用白色T恤搭配寬鬆的灰色高腰長褲，展現慵懶又清爽的氛圍。柔和淺棕色的針織開襟外套可為整體增添溫暖感，腳上的Adidas休閒鞋則突顯了舒適的日常風格，既適合逛街又適用於日常出行，配上Michael Kors Jordi棕色小提包，讓這套簡單的穿搭更加亮眼且有層次感。

帥氣與女性魅力的結合—灰色西裝外套穿搭

第二張照片中，Melody選用灰色西裝外套搭配同色系針織短裙，將帥氣與女性柔美結合得恰到好處，黑色過膝靴和Michael Kors Jordi灰色小提包則成為亮點，為造型注入一絲俐落與性感，完美襯托她的成熟魅力。

全白穿搭的慵懶優雅—溫柔質感滿分

第三套造型以全白為主調，運用了毛衣與高腰寬褲打造出簡潔卻有氣質的風格，這套穿搭重點在於面料的柔和與剪裁的流暢，展現隨性卻不失精緻的格調；黑色肩背包則巧妙地打破了單一色系，為造型增添層次感，顯得優雅而不單調，非常適合周末的輕鬆時光。

中性卡其色外套的高級層次感—浪漫又俐落

最後一套穿搭，Melody選擇卡其色短外套搭配純白長裙，完美呈現中性與柔美之間的平衡，這套造型很適合季節交替時的天氣，既保暖又不失浪漫感；手上的黑色手提包與墨鏡可相呼應，更添幹練時髦的氛圍。

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關鍵字：

周刊王, Melody, 穿搭

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