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四大星象開運攻略！火象首選百搭款、土象多巴胺色更加分　一路旺到明年

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供、hyunah_aa IG、jennierubyjane IG、kyo1122 IG、lalalalisa_m IG

2025年為乙巳蛇年，象徵適應力、多樣性的發展。眉毛權威benefit邀請到星座專家小瑜透過星象、顏色及妝容的結合，為大家解析2025年4大星象最能轉運的形象及妝容。

benefit,pony effect,lunasol,彩妝,開運,星座。（圖／品牌提供、IG）

＃水象星座（巨蟹／天蠍／雙魚）開運絕招：跳出舒適圈，「水」的很大膽

柔中帶剛的水象星座在2024年受夠委屈，今年受到木星進入巨蟹座的好運，將會提升水象星座整體能量。雖然水象星座平常熱愛低調，但今年可「大膽」嘗試使用亮色改變自己，將會為你注入新的力量！

開運妝容：

1.強調眉妝

塑造根根分明的毛流感和呈現俐落邊框，可以增強個人五官氣勢

2.增加妝容亮點

色彩部分比較低調的水象朋友，可以從唇或頰選一處增加亮點，大膽紅唇或是光澤亮橘腮紅，使用比平常更明顯的色調，將是你們轉運的關鍵！

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＃火象星座（白羊／獅子／射手）開運絕招：學習收斂，發掘更多自我！
大膽熱情是火象星座的招牌，但今年開始火象星座將會開始更專注自我追求，學會放棄無效社交，「求穩」是最重要的。建議妝容走一個百搭的色系，能夠沉澱自己心情，打造專業感，便會是火象的運勢重點！

開運妝容：

1.柔霧平順眉型

低調的眉型很適合自然專業的妝感，底色用眉粉打底，毛流用略深一點的眉筆疊加在上，看起來自然又有層次感，想嘗試新妝容的火象星座不妨可以用染眉膏增加眉流色彩。

2.百搭色系增添穩重感

除了大地色之外，建議也能嘗試沉穩又百搭的酒紅色系腮紅，讓整體看起來專業又不失特色。

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＃土象星座（金牛／處女／摩羯）開運絕招：轉換風格擁抱新鮮感，大膽反轉運勢！
知性帶點性感風格的土象星座，原本相對個性保守的你們，明年的風格將轉換成好玩、有趣、新鮮感！利用亮粉或多巴胺色系，挑戰一些新趨勢，嘗試各種新挑戰，便會讓土象星座百戰百勝，活出更精采的樣子。

開運妝容：

1.嘗試趨勢眉型－彎月眉

挑戰時下最流行、韓國女星人人都畫的雕眉效果，使用液態眉筆填補眉頭空隙位，並用眉筆描繪後半段，注意眉尾要比眉頭細一些，最後用眉蠟讓毛流更明顯，就像是土象內斂的風格增加新鮮感。

2.注入一點新鮮感！

在挑戰趨勢時可以把重點放在一個部位即可，無論是上揚的眼線、光澤感底妝、亦或是搶眼的糖果色腮紅，試著讓一個妝容亮點展示出來，就是土象轉運的契機！

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＃風象星座（雙子／天秤／水瓶）開運絕招：放下內耗，忙碌專注將能帶來好運！

今年風向星座最重要心態就是「企圖心」，不管是職場戀愛夢想，展現企圖心就可以手到擒來，建議風象星座不要消耗過多心力在不重要的人事物，讓自己越忙越美，是帶來好運的生活實踐。可以使用耐用持久的彩妝，功能性越好，越適合要忙碌起來的風象星座。

開運妝容：

1.自然弧度小歐眉

使用眉膏自然打底並於眉頭加上毛流感，就能簡單畫出有質感又持妝的眉妝！偶爾想精緻，就用眉筆增加眉尾的俐落感。

2.持妝可兩用的化妝品不可少

忙碌時的妝容不可缺少持妝的妝前乳和定妝蜜粉，更不能忘了最省時省力的唇頰兩用染唇液，讓你忙碌時能事半功倍，最適合喜歡改變風格的風向，永遠能維持自己的獨特風格。

【推薦單品】

＃benefit 根根持久液態眉筆，售價1120元

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專櫃眉彩專家benefit在日前推出全新根根持久液態眉筆，獨特三叉筆尖設計，可以打造出宛如天生的毛流感妝容，超自然的低飽和墨水，讓手殘人也可以輕鬆畫出野生毛流感，輕鬆打造有神妝容。

＃LUNASOL 晶巧霓光眼彩盒N EX05，售價2500元

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經典實用的大地色回歸，LUNASOL這次以冰晶外衣的凜然薔薇展現出具有雪霜感的色調，其中，棕色調的眼影盤宛如冬日陽光灑落庭園，細緻粉質在不同光線下展現閃亮透明的破碎感。

＃PONY EFFECT ⽔透光妝前防護乳－膚色，售價950元

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繼水透光妝前防護乳拿下各大美妝大賞，成為小資女清爽又持久的防曬選擇，最近再度加碼推出膚色款，專為亞洲女性設計的奶茶色選，一抹就可以輕鬆遮瑕，同時保養、防曬、妝前都輕鬆搞定，超級方便。

關鍵字：

benefit, pony effect, lunasol, 彩妝, 開運, 星座

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