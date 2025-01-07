fb ig video ETtoday search mobile

2025 CES萊雅發表肌膚檢測儀　用5分鐘測出你擦的保養品有沒有效

>

▲2025 CES萊雅集團、三星均發表皮膚檢測新科技。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲2025 CES萊雅集團發表皮膚檢測新科技。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

記者蔡惠如／綜合報導

拉斯維加斯現正舉行的美國消費性電子展CES中，萊雅集團公開一款名為Cell BioPrint的肌膚檢測儀，號稱只需短短5分鐘，就能為使用者分析肌膚健康狀況，並檢測保養品是否對肌膚有效，且僅需經過簡單測試過程，就可提供個性化護膚建議，並協助使用者了解肌膚老化程度，以及未來可能出現的問題。

隨著護膚市場持續增長，消費者對個性化護膚需求越來越高。一項針對美國護膚產品使用者的調查顯示，近80%成消費者需反覆試驗才能找到合適的保養品。Cell BioPrint的推出，標誌著護膚進入「用數據說話」的時代，為消費者提供更精準的解決方案。 

▲2025 CES萊雅集團、三星均發表皮膚檢測新科技。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

Cell BioPrint是一台桌上型檢測儀，透過蛋白質體學技術，分析肌膚中關鍵蛋白質的數據，幫助使用者得知自己的肌膚生理年齡、對特定保養成分的反應能力。例如它能檢測出肌膚對視黃醇（A醇）等活性成分的吸收效果，減少購買保養品時的盲目選擇，還能預測肌膚「可能將會出現」的問題，例如黑斑或毛孔粗大，讓使用者提前進行預防性護理。

受測者只需將專用膠帶貼在臉頰上進行取樣，然後將膠帶置於溶液中，最後將樣本裝入檢測儀卡匣中進行分析。檢測過程非侵入性且快速，此外附屬的Skin Connect裝置會拍攝使用者的臉部影像並記錄相關肌膚狀況，為檢測結果提供更完整的數據結果。

▲2025 CES萊雅集團、三星均發表皮膚檢測新科技。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

業者表示，Cell BioPrint是萊雅集團與韓國生技新創公司NanoEnTek的合作成果，採用微流體晶片實驗室技術，該技術使用NanoEnTek超過100項專利，結合萊雅的科學方法Longevity Integrative Science，透過深入研究人體生理機制，找到影響肌膚健康與老化的關鍵因素。

▲2025 CES萊雅集團、三星均發表皮膚檢測新科技。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

萊雅集團表示，Cell BioPrint將於2025年下半年在亞洲市場進行試點，結合旗下品牌進行推廣。Cell BioPrint為消費者提供了更科學的護膚方式，其數據與解決方案主要是架構在萊雅集團下的研究結果，不啻為瞭解自己肌膚狀況的方法，但建議也可尋求皮膚科醫師等第二意見。

▲2025 CES萊雅集團、三星均發表皮膚檢測新科技。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

南韓品牌三星本次也在CES中宣布推出MICRO LED Beauty Mirror，該款為創新的鏡面顯示器，結合反射與透射技術，可提供使用者個人化的美容建議，提升日常護膚體驗。透過與化妝品公司Amorepacific合作開發的創新美容解決方案，MICRO LED Beauty Mirror能夠分析個人膚質，並提供量身打造的產品建議，使保養過程更加直覺與高效。

只要將臉孔貼近鏡子，它便會自動掃描臉部肌膚，在不到3分鐘的時間即可分析臉部狀態，並直接推薦市面上的護膚產品，掃描之後出現的產品QRCode，還能連上品牌官網索取免費試用品。

關鍵字：

護膚, 萊雅集團, CellBioPrint, 肌膚檢測, 個性化護膚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa跨年露肚裝是「未來大嫂牌」　媽媽拎她代言的LV好貴氣

Lisa跨年露肚裝是「未來大嫂牌」　媽媽拎她代言的LV好貴氣

陸劇《冬至》8台詞：習慣這個詞真的好疼，讓我沒資格被人憐憫

陸劇《冬至》8台詞：習慣這個詞真的好疼，讓我沒資格被人憐憫

48歲舒淇辣露香肩鬆弛感太強！超狂魅力全球大使又＋1

48歲舒淇辣露香肩鬆弛感太強！超狂魅力全球大使又＋1

機洗就可以！清洗羽絨衣「4個冷知識」必學 「小全智賢」Minji到底有多美？原生五官像仙女　韓網熱議素顏比濃妝還正 張員瑛金唱片獎「美到窒息」再引熱議　3款最性感髮型一次盤點 黃仁勳CES演說換上「新鱷魚紋夾克」閃翻！網搜同款售價曝光 大S素顏亮麗如昔　27萬MIKIMOTO珍珠項鍊幫打光 鎮金店聯手7-ELEVEN賣霜淇淋　免費撒開心果碎粒還抽金元寶 「內耗型家人」的4個特質　情緒化、慣性貶低造成更大的心理壓力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面