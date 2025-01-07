2025 CES萊雅發表肌膚檢測儀　用5分鐘測出你擦的保養品有沒有效

▲2025 CES萊雅集團發表皮膚檢測新科技。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

記者蔡惠如／綜合報導

拉斯維加斯現正舉行的美國消費性電子展CES中，萊雅集團公開一款名為Cell BioPrint的肌膚檢測儀，號稱只需短短5分鐘，就能為使用者分析肌膚健康狀況，並檢測保養品是否對肌膚有效，且僅需經過簡單測試過程，就可提供個性化護膚建議，並協助使用者了解肌膚老化程度，以及未來可能出現的問題。

隨著護膚市場持續增長，消費者對個性化護膚需求越來越高。一項針對美國護膚產品使用者的調查顯示，近80%成消費者需反覆試驗才能找到合適的保養品。Cell BioPrint的推出，標誌著護膚進入「用數據說話」的時代，為消費者提供更精準的解決方案。





Cell BioPrint是一台桌上型檢測儀，透過蛋白質體學技術，分析肌膚中關鍵蛋白質的數據，幫助使用者得知自己的肌膚生理年齡、對特定保養成分的反應能力。例如它能檢測出肌膚對視黃醇（A醇）等活性成分的吸收效果，減少購買保養品時的盲目選擇，還能預測肌膚「可能將會出現」的問題，例如黑斑或毛孔粗大，讓使用者提前進行預防性護理。

受測者只需將專用膠帶貼在臉頰上進行取樣，然後將膠帶置於溶液中，最後將樣本裝入檢測儀卡匣中進行分析。檢測過程非侵入性且快速，此外附屬的Skin Connect裝置會拍攝使用者的臉部影像並記錄相關肌膚狀況，為檢測結果提供更完整的數據結果。

業者表示，Cell BioPrint是萊雅集團與韓國生技新創公司NanoEnTek的合作成果，採用微流體晶片實驗室技術，該技術使用NanoEnTek超過100項專利，結合萊雅的科學方法Longevity Integrative Science，透過深入研究人體生理機制，找到影響肌膚健康與老化的關鍵因素。

萊雅集團表示，Cell BioPrint將於2025年下半年在亞洲市場進行試點，結合旗下品牌進行推廣。Cell BioPrint為消費者提供了更科學的護膚方式，其數據與解決方案主要是架構在萊雅集團下的研究結果，不啻為瞭解自己肌膚狀況的方法，但建議也可尋求皮膚科醫師等第二意見。

南韓品牌三星本次也在CES中宣布推出MICRO LED Beauty Mirror，該款為創新的鏡面顯示器，結合反射與透射技術，可提供使用者個人化的美容建議，提升日常護膚體驗。透過與化妝品公司Amorepacific合作開發的創新美容解決方案，MICRO LED Beauty Mirror能夠分析個人膚質，並提供量身打造的產品建議，使保養過程更加直覺與高效。

只要將臉孔貼近鏡子，它便會自動掃描臉部肌膚，在不到3分鐘的時間即可分析臉部狀態，並直接推薦市面上的護膚產品，掃描之後出現的產品QRCode，還能連上品牌官網索取免費試用品。