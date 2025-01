日韓都賣瘋的「聚光粉底」竟然出咖啡！體驗肌膚開光走花路一整年

記者李薇/台北報導、攝影 圖/品牌提供

新的一年新氣象,人人都希望可以迎接好運,最近就有一個超時髦的「開光行程」,只要一抹就可以讓肌膚迅速散發質感好命光,一路走花路到2025,財運、愛情、事業都豐收,有機會免費喝台灣才有的「#220 聚光拿鐵」,標誌性%LOGO絕對是潮流打卡必備。

相信「吸引力法則」,想要擁有順遂的運勢,當然要先培養自己的狀態,好的狀態才會迎來正向的發展,尤其肌膚底妝更是讓人看起來「貴氣」的關鍵,光澤又有通透感的膚況,通常都給人好命的感覺;上市之後立刻在日韓狂賣的資生堂「超聚光粉底」,一抹散發的水光透亮妝容,輕鬆解決爛氣色,打造無粉感的幸福美肌。

超聚光粉底之所以橫掃市場,關鍵就在於獨家的「精華裹妝科技」,把膚色色料包裹在精華晶球中,搭配雙重益生元、菸鹼醯胺B3,輕鬆達到上妝及保養的效果,而且可以更加均勻服貼在臉部肌膚,散發韓女團都在畫的時髦水光肌膚妝效。

從1月9日到10日到%Arabica Taipei Roastery台北中山旗艦店參加體驗資生堂超聚光活膚粉底精華和開光旅程,就能獲得限定#220聚光拿鐵和超值體驗禮乙份,1月7日起回櫃購買,更能將訂製粉底刮刀帶回家。

MIT保養品牌Rofen’s珞凡氏與驚喜製造在台北松山文創園區打造五感沉浸體驗《Flow me to the Dawn 旭日光廊》,利用看展方式讓護膚更為有趣,只要報名參加還有機會獲得專屬小禮。