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日韓都賣瘋的「聚光粉底」竟然出咖啡！體驗肌膚開光走花路一整年

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資生堂。（圖／記者李薇攝）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

新的一年新氣象，人人都希望可以迎接好運，最近就有一個超時髦的「開光行程」，只要一抹就可以讓肌膚迅速散發質感好命光，一路走花路到2025，財運、愛情、事業都豐收，有機會免費喝台灣才有的「#220 聚光拿鐵」，標誌性％LOGO絕對是潮流打卡必備。

資生堂。（圖／記者李薇攝）

相信「吸引力法則」，想要擁有順遂的運勢，當然要先培養自己的狀態，好的狀態才會迎來正向的發展，尤其肌膚底妝更是讓人看起來「貴氣」的關鍵，光澤又有通透感的膚況，通常都給人好命的感覺；上市之後立刻在日韓狂賣的資生堂「超聚光粉底」，一抹散發的水光透亮妝容，輕鬆解決爛氣色，打造無粉感的幸福美肌。

資生堂。（圖／記者李薇攝）

超聚光粉底之所以橫掃市場，關鍵就在於獨家的「精華裹妝科技」，把膚色色料包裹在精華晶球中，搭配雙重益生元、菸鹼醯胺B3，輕鬆達到上妝及保養的效果，而且可以更加均勻服貼在臉部肌膚，散發韓女團都在畫的時髦水光肌膚妝效。

資生堂。（圖／記者李薇攝）

從1月9日到10日到%Arabica Taipei Roastery台北中山旗艦店參加體驗資生堂超聚光活膚粉底精華和開光旅程，就能獲得限定#220聚光拿鐵和超值體驗禮乙份，1月7日起回櫃購買，更能將訂製粉底刮刀帶回家。

資生堂。（圖／記者李薇攝）

MIT保養品牌Rofen’s珞凡氏與驚喜製造在台北松山文創園區打造五感沉浸體驗《Flow me to the Dawn 旭日光廊》，利用看展方式讓護膚更為有趣，只要報名參加還有機會獲得專屬小禮。

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資生堂, %Arabica, Rofen’s, 珞凡氏, 咖啡, 快閃店

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