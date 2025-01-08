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NewJeans全員穿上鯊魚帽夾！Y2K熱潮燒到日本潮牌　BAPE準備強勢回歸了嗎

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

日前韓國女團NewJeans成員們全體穿上出自日本潮流大師NIGO之手的BAPE客製運動套裝，讓這個許久未被大肆討論的品牌再度登上熱搜。

NewJeans在日前前往泰國曼谷參加2024亞洲明星盛典（Asia Artist Award AAA）活動時，全團成員都穿上不同色系的BAPE客製運動套裝在機場亮相，作為極具代表性的Y2K女團組合，這次的曝光不僅受到大量關注，也讓BAPE再度成為網友們的熱搜焦點。

經典帽夾客製化 出自他之手

其實這次在曼谷機場的造型不是NewJeans第一次穿著BAPE的服裝亮相，過去在2023的Tokyo Girls Collection春夏活動，以及2024年6月東京Fan Meeting時，NewJeans也曾陸續穿上品牌的系列服裝以及經典的BAPE STA鞋款。

本次在泰國機場NewJeans五人身穿不同顏色的BAPE迷彩套裝，則是出自服裝訂製設計師Neo（neookada）之手，在成員專屬配色的運動套裝帽夾的鯊魚嘴上有著團體標誌性的兔子圖案以及姓名縮寫布章，下身褲款則是在側邊繡上成員的名字。

快速認識日本潮流品牌BAPE

日本街頭時尚的標誌性品牌BAPE，全名為「A Bathing Ape」，於1993年由NIGO（長尾智明）創立，品牌命名的靈感來自電影《人猿星球》（Planet of the Apes），以美式風格的單品無主，從東京裏原宿的一間小型服飾店起步，逐漸成為街頭文化的代表品牌之一。其中融合了猿猴圖案和鮮明色彩的迷彩圖案是品牌最為人所熟悉的元素，過去也曾和Nike和adidas，到藝術家KAWS、Pharrell Williams等品牌或藝術家展開聯名合作。

BAPE品牌在2011年被香港I.T集團收購後，持續推出經典系列與聯名作品，近期更再度與陳冠希個人品牌CLOT推出聯名合作，在Y2K女團以及潮流代表性人物之一的陳冠希加持之下，BAPE有望再度迎來全新的品牌高度。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, BAPE, Y2K, 潮牌, NewJeans

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