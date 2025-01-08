2025日系春妝趨勢：小煙燻眼妝回歸　彩色眼線、睫毛是大勢潮流

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

每一年都有不同的流行時尚，2025年的春季彩妝需要掌握什麼樣的重點呢？日本SUQQU彩妝師大林加壽美就分享，今年輕煙燻妝回歸，帶有一點光澤感的彩妝是趨勢。

在2025年帶點個性感的輕到中度煙燻妝感是重點，但是又帶有些許的光澤感，就像是皮革裙、天鵝絨的材質，會跟過去的大地色有所區別，色系也傾向比較暖色調、溫柔的感覺。

另外，今年紅唇也會回歸，還有黑色眼線、睫毛膏也都會淡出，改以彩色的線條來呈現出眼妝的活潑感，紅唇也會慢慢的回歸到大眾視野。

掌握了彩妝的趨勢，一下也分享多款春季彩妝，新潮以及溫柔美色一次網羅。

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以春日盛開的百花為靈感，還有日本傳統的花屏風為設計，打造出極致優雅的春季彩妝，最受到粉絲歡迎的晶采盈緻眼彩盤，4格的眼影設計可以單用也可以搭配出不同漸層的妝容效果，繽紛的色系搭配細緻的珠光，在不同的光線下可以呈現出不同的淡雅光澤。

＃迪奧 經典五色眼影－春妝限量版，售價2850元

迪奧彩妝系列向來以5個不同的配色作為搭配，以繽紛的粉彩風格設計出馬卡龍可愛甜美的配色，是最適合春季的活力與浪漫，每一格眼影粉彩甚至都壓印上高級訂製服的圖騰，特別展現出優雅時髦的氛圍，不僅是單色使用很可愛，也可以打造出漸層混搭的質感。