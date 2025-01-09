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環球寵主力客2025推會員分級制　春節優惠最高8%回饋

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▲環球購物中心推會員分級制。（圖／業者提供）

▲環球購物中心推會員分級制，鞏固主顧客。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因應今年出國購物潮未歇，環球購物中心Global Mall於2025年推出全新會員分級制度，不同等級提供對應的權益，鞏固主顧客，近期針對春節檔期，也推出專屬優惠活動，刷特定營信用卡消費滿額，可享5%至8%回饋，聯名卡當月累計滿3,000元回饋3%刷卡金，最高送400元。

去年出國人數仍高，讓整體百貨零售業績成長都比較辛苦，Global Mall車站店板橋、南港、左營在去年第二季至暑假人流短少，全年業績僅成長約1至2％；桃捷A19則有雙位數成長、A8、A9近10%成長；中和店與屏東業績有4％成長，總體全台8店業績2024年成長5％。

相較於部分百貨看好2025年出國採購影響趨緩，環球購物中心則表示出國潮仍有影響，加上今年新賣場南港Lalaport、SOGO大巨蛋商場、統一時代二館都將開幕，民眾預算可能更分散，鞏固主顧客成為首要目標。

環球購物中心2025宣布新會員制度，消費者可根據累積消費金額自動升級會員等級。一星會員為基礎等級，加入即享100點入會禮、生日禮券及每月會員日的線上購物優惠；累積消費滿1萬元可升為二星會員，額外獲得升等禮及三節禮點數回饋；三星會員則需累計消費滿5萬元，享免費停車、健身體驗券，以及高達500點的三節禮點數等多項尊榮服務。

▲環球購物中心推會員分級制。（圖／業者提供）

此外二星與三星會員在特定期間內可參加福氣刮刮卡活動，有機會贏得星級飯店住宿券與各類旅遊套票。同時，會員可透過點數扣抵換取史努比蛇年限量周邊商品，包括按摩搥、圍巾掛袋等，提升會員體驗。

環球購物中心表示即起至2／12，推出「春節卡有利」活動，提供最高8%的刷卡回饋，民眾使用指定信用卡，累計消費滿1萬元享5%回饋，而持聯名卡消費滿1萬元享6%回饋、消費滿2萬元可享7%回饋，聯名卡綁定GMpay支付，可再加碼1%，達到最高8%的回饋，上限為2,500元。

▲環球購物中心推會員分級制。（圖／業者提供）

另外檔期內消費滿3,000元還可獲得刷卡金或電子商品禮券，特定分店則加碼提供額外獎勵。例如，新北中和店消費滿6,000元即送600元禮券，特定家電品牌消費滿1萬元還有機會獲得高達1,000元的額外回饋。

環球購物中心表示，此次春節活動結合全新會員分級與數位化服務，為實體與線上購物創造更多附加價值，並預期帶動2025年全年業績成長10%。無論是年節採購需求還是會員體驗的提升，都將成為吸引消費者的重要驅動力。

▲宏匯廣場。（圖／業者提供）

宏匯廣場今年樓層持續改裝，包括1、2、5、6樓共2000坪，1樓將加強化妝品、2樓女裝鞋區，以及5樓和6樓也將強化家用品。 

新莊宏匯廣場即起至1／28期間也推春節優惠，運動器材、大家電當日單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券；1／23至2／2期間，名品、3C指定專櫃當日單筆消費達1萬元送500元抵用券；1／23至2／16期間，全館當日累計消費3,000元送200元抵用券。同時喜迎金蛇年再端出賀歲特企，初一至初三期間，當日單筆消費滿2,888元，即可參加蛇來運轉抽好運活動，有機會將蛇年金飾帶回家。

為了解決假日停車位一位難求的困擾，宏匯自1／4起試行代客泊車服務，會員僅需扣50點點數即可享受此便利。非會員當天加入亦可馬上享有同等權益，進一步提升顧客的購物體驗。

▲宏匯廣場。（圖／業者提供）

關鍵字：

購物中心, 春節特惠, 會員制度, 消費回饋, 業績成長

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