蔡秀彬短髮髮型推薦！一刀切太美　根本高顴骨最佳範本

文／美人圈

Netflix熱播中的《現在撥打的電話》無疑是近期討論度最高的韓劇，被譽為是「一追淪陷」的必看好劇！整體劇情設定乍看俗氣，卻擁有許多令人驚喜的改編與反轉，讓人忍不住一追再追，飾演女主角的韓國女星「蔡秀彬」，在《現在撥打的電話》的亮眼演出也讓網友大讚：「終於被看見了！」、「要準備爆紅了！」蔡秀彬清新可人的氣質搭配中長髮太無敵，也讓人忍不住想起短髮造型的蔡秀彬，根本是心型臉、顴骨較大族群的最佳範本，趕緊來看！

《現在撥打的電話》Netflix熱播中

韓劇《現在撥打的電話》由《憂鬱症》的編劇金知雲與《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》的導演朴尚宇合作打造，並由柳演錫、蔡秀彬、許楠儁和張圭悧主演，劇情講述一對政治聯姻3年、彼此沒有交流的「櫥窗夫婦」，因一通綁架犯的恐嚇電話而開始的火熱浪漫史，整個劇情融合了霸總、契約婚姻、雙向暗戀、追妻火葬場等元素，且由於每一集都有反轉，網友直呼：「一點開就欲罷不能，忍不住一集接著一集往下看！」

▲韓劇《現在撥打的電話》被譽為是「一追淪陷」的必看好劇。（圖／MBC，下同）

不過其實《現在撥打的電話》剛開播時並沒有受到太大關注，沒想到第四集上線後，憑藉著快節奏及不斷反轉的劇情，一舉登上台灣Netflix排行榜冠軍，甚至拿下韓國電視劇話題榜第一名！網友大讚劇組將原著小說俗氣的套路都改編得更別出心裁，5分的題材卻拍成了500分的電視劇！

不只劇情令人欲罷不能，女主角的亮眼表現也被大讚：「蔡秀彬終於被看見了」！蔡秀彬在《現在撥打的電話》飾演女主角洪熙珠，該角色出身媒體世家，並患有失語症，卻憑藉出色的手語翻譯能力，在法院、電視台等場所擔任專業翻譯師。蔡秀彬本人更在開拍前兩個月開始學習手語，直至拍攝殺青都未曾間斷，在拍攝現場甚至只透過手機打字或簡單手語與柳演錫溝通，相當敬業！

蔡秀彬不僅演技令人驚艷，如小白兔般的清純氣質、充滿柔弱氣息的水汪汪眼眸、精緻小巧的愛心型小臉，都讓人忍不住心疼！而蔡秀彬在《現在撥打的電話》以俐落長直髮亮相，為角色有效增添專業感。

▲蔡秀彬在《現在撥打的電話》以俐落長直髮亮相，為角色有效增添專業感。（圖／IG@soobinms，下同）

近期多以長髮造型亮相的蔡秀彬，有著漂亮的「心型臉」，相近於巴掌臉，不過略寬於巴掌臉，長寬比例約為3：2，同時有著飽滿圓潤的蘋果肌、小巧上翹的下巴與清晰的下顎線條。這樣的臉型顴骨相對明顯，因此在髮型上需要透過適度的額頭留白與長短不一的隨性髮絲來修飾雙頰，讓臉看起來更精緻。

通常這樣的臉型，會更直覺想到用長髮來覆蓋、修飾，但蔡秀彬過去剪過多款短髮造型，甜美、帥氣通通有，證明心型臉、顴骨相對大的臉型也能輕鬆駕馭短髮！

《現在撥打的電話》蔡秀彬短髮髮型推薦：一刀切短髮

乾淨俐落的一刀切短髮真的不挑人！一刀切短髮要好看，關鍵在保持髮絲的「直線感」，因此髮型輪廓線條平直整齊、髮型層次極低、髮量帶有厚實感沒有碎髮、髮絲有光不毛躁，重點是長度一般落在「嘴角以下、肩膀以上」，若擔心顴骨會過度明顯，可以像蔡秀彬一樣，透過「瀏海」做變化，小臉又好看！

比起完全蓋住額頭的瀏海，心型臉、顴骨飽滿的人更適合「若隱若現、能看見額頭」的瀏海，且瀏海兩側的長度要略蓋過顴骨，避免有「框住」顴骨的感覺，就能完美駕馭俐落的一刀切髮型，帥氣俐落的同時還多了些許甜美感。

《現在撥打的電話》蔡秀彬短髮髮型推薦：內彎短髮

覺得一刀切短髮太過俐落？那不妨試試這款內彎短髮！整體來說，一樣強調髮質柔亮不毛躁、髮絲線條多為「直線」、短髮長度落在下巴處，不過在髮尾的部分有做一點點的內彎，增添柔和、親切感，是一款更為日常的短髮髮型。

這也是一款很能轉換風格的短髮，百搭各個場合！只要在瀏海部分做變化即可，不論是上面的空氣瀏海抑或是這款帥氣旁分，都能依據風格自由切換。需注意的是，這樣的短髮髮型要留意髮根的立體度，若過度貼近頭皮、扁塌，反而會讓臉看起來有放大的感覺。

《現在撥打的電話》蔡秀彬短髮髮型推薦：少年感短髮

蔡秀彬另一款美到讓人驚呼的還有這款少年感短髮！心型臉的一大優點就是有著很好看的下巴線條，這款長度約落在下巴上一點點，整個髮型輪廓是上寬下收窄，特別能平衡五官上相對大的顴骨，視覺上會有頭型包住臉型的感覺，臉變得更小、更精緻。

髮型是上寬且有輕盈層次，接著順著頭型與臉型慢慢下收，到髮尾時明顯向內收，顯現纖細後頸，髮尾更有著不同方向的亂翹，增添整個人的飄逸少年感；瀏海方面，蔡秀彬一樣用能夠些許看到額頭的空氣瀏海，搭配兩側約略蓋過顴骨的側瀏海，修飾力更好，搭配適度的紮耳後、飾品的點綴，兼顧清新爽朗與女人味！

《現在撥打的電話》蔡秀彬短髮髮型推薦：日系蓬鬆短髮

想要蓬鬆可愛感，蔡秀彬這款日系短髮必須試試！頭髮長度在嘴角與耳垂之間，透過立體的捲度，創造出圓潤的頭型與日系可愛感，加上髮型整體層次較低，不僅適合心型臉、顴骨較高的人，還很推薦髮量較少的人，有感增加視覺髮量！

這款短髮也尤其適合綁公主頭，太可愛啦！綁的時候注意別抓太緊，讓髮根的地方有蓬鬆感，這樣跟整體的捲度會搭配得更好、風格更一致。

《現在撥打的電話》蔡秀彬短髮髮型推薦：俏麗短髮

最後是極度亮眼的俏麗短髮！頭髮長度在耳垂下方約3～5公分，可以充分展現緊緻的下顎線條，並搭配線條圓潤、低層次、小幅度亂翹髮尾的髮型輪廓，整個人變得更加俏麗、有精神，因整體的髮型輪廓視覺髮量會變多，想要修飾顴骨的人，建議瀏海的留白可以更多，避免整個臉被髮型吃掉。

旁分也很適合搭配這款髮型！在髮際線處保留碎髮、短巧的瀏海，更能符合髮型的俏麗靈動感，不因旁分而變得過度呆板、乖巧或是嚴肅。

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