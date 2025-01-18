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《照明商店》雪炫是隱藏版女鞋頭！球鞋收藏公開　有超搶手Salomon聯名

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文／美人圈

被譽為是年末神劇的《照明商店》在Disney+開出超高好評，與先前大火的《異能》一樣，改編自作家「姜草」的同名漫畫，恐怖又催淚的劇情留給劇迷無窮餘韻！這部韓劇集結的卡司也是一大賣點，除了朱智勳、朴寶英演技令人大讚外，劇中飾演聾啞人士「李至永」的雪炫雖為配角，但亮眼表現讓她的討論度和人氣完全不輸給主角們。

▲雪炫球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲《照明商店》播出後超高好評。（圖／IG@disneypluskr）

雪炫不僅懂演，你知道私下的她還是位「隱藏鞋頭」嗎？鞋櫃一字排開都是狠貨，太讓人羨慕。本篇也揭開雪炫最愛球鞋收藏，跟著女神的腳步買不會錯。

▲雪炫球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲雪炫的鞋櫃一字排開都是狠貨。（圖／IG@s2seolhyuns2）

《照明商店》雪炫球鞋收藏：MM6 Maison Margiela X Salomon XT-4

集結休閒和機能感於一身的MM6 Maison Margiela X Salomon聯名XT-4一推出就被搶爆，採用方便穿脫的Mule穆勒鞋型，並將經典越野跑鞋XT-4做了重新設計，大膽撞色加上鞋頭若隱若現的Maison Margiela標誌「0至23」數字標，上腳識別度滿分。

▲雪炫球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲MM6 Maison Margiela X Salomon聯名球鞋，雪炫也有收藏。（圖／IG@s2seolhyuns2、Salomon）

《照明商店》雪炫球鞋收藏：Nike Cortez Textile

粉色控一定會愛不釋手這雙Nike Cortez Textile！全新Cortez結合優雅緞帶鞋帶，嫩粉色緞面鞋身與高級麂皮撞出甜美感，保留柔綿中底與鋸齒細節，整體風格質感更加乘，令人一眼就心動。

▲雪炫球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲Nike Cortez Textile，NT$3,400。（圖／IG@s2seolhyuns2、Nike）

《照明商店》雪炫球鞋收藏：Nike Blazer Low ’77 Vintage

藍色麂皮鞋身配上焦糖色大底的Nike Blazer Low ’77 Vintage也是雪炫的最愛！球鞋清新藍色配色與鉤針背心和牛仔褲超搭，整個人瞬間洋溢出青春少女的活力。

▲雪炫球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲Nike Blazer Low ’77 Vintage。（圖／IG@s2seolhyuns2、Nike）

《照明商店》雪炫球鞋收藏：Nike x Jacquemus J Force 1 suede

不得不讚嘆雪炫真的很識貨！這雙Nike攜手Jacquemus推出的J Force 1 suede造型感強烈，跟上現在最夯的薄底鞋風潮，長扁型鞋身輪廓搭配雙色縫線細節，側邊的Swoosh金色勾勾裝飾為點睛之筆，摩卡棕調復古十足，難怪雪炫會淪陷。

▲雪炫球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲雪炫真的很識貨，也收藏Nike攜手Jacquemus推出的J Force 1 suede。（圖／IG@s2seolhyuns2、Nike）

《照明商店》雪炫球鞋收藏：Nike Air Max Dn

帥到男女通吃的Nike Air Max Dn雪炫也有！Air Max Dn外型前衛十足，採用由雙壓柱組成的Dynamic Air氣墊系統，賦予靈敏回饋腳感，且厚底增高設計超顯腿長，根本小隻女的命定細腿球鞋。

▲雪炫球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲帥到男女通吃的Nike Air Max Dn雪炫也有。（圖／IG@s2seolhyuns2、Nike）

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關鍵字：

美人圈, 照明商店, 雪炫, 球鞋, 穿搭

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