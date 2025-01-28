fb ig video ETtoday search mobile

經典蛇珠寶出列　款款時髦、疊戴更有魅力

>

▲▼蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲Lisa佩戴寶格麗Serpenti系列珠寶與腕錶，魅力十足。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

新年迎來生肖蛇年，蛇主題珠寶特別應景，其實在西方文化蛇是象徵永恆重生的符號，是不少國際珠寶品牌設計的靈感來源，多數精品迷第一個聯想到的肯定是義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI），早在1948年就將蛇形象轉化為奢華精品，今年開春更發表全新Serpenti Infinito，新品Serpenti Viper更融入日常穿搭。

▲▼蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲靈蛇為寶格麗經典符碼，今年1月推出全新Serpenti Infinito作品。（圖／寶格麗提供，以下同）

寶格麗經典蛇麟紋元素貫穿Serpenti Viper系列，款式包括蛇首倚靠尾部的項鍊、環形耳環，各有玫瑰金與黃K金兩種版本，而白K金樣式新增蛇首與蛇尾鑲鑽手環，可與既有款式疊搭。此外，4款獨一無二的Serpenti戒指同步登場，以具象手法詮釋靈蛇，並採用「四大寶石」展現其尊貴，分別是玫瑰金鑲嵌藍寶石、紅寶石或祖母綠於蛇眼與蛇身並搭配美鑽，另有一款白K金全鑲嵌鑽蛇戒。

▲▼蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Viper系列黃K金項鍊。

▲▼蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Viper系列白K金鑽石手環。

▲▼蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Viper系列紅寶石與鑽石戒指。

同樣來自義大利的DAMIANI則從伊甸園發想，創作線條優美的蛇曲線珠寶，旗下Eden伊甸園系列最重量級之作為鑲嵌總重約18.40克拉鑽石的18K白金蛇形手環，纏繞於手部璀璨迷人：同系列也備有適合日常穿戴的作品，包括項鍊、戒指、手環與耳環，各有鑲嵌鑽石或黑色陶瓷的個性版本。

▲▼蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Eden伊甸園18K白金全鑽蛇形手環，3,590,000元（圖／DAMIANI提供，以下同）

▲▼蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Eden伊甸園系列18K白金鑲鑽項鍊，170,400元。

▲▼蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Eden伊甸園系列18K玫瑰金黑色陶瓷鑲鑽戒指，78,200元。

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）也與蛇主題設計有深厚淵源，品牌創辦人Frederic Boucheron曾於1888年遠行前送給妻子黃K金鑲鑽蛇型項鍊，象徵對她的愛與保護，爾後接到不少富豪名流的訂單都是訂製蛇造型珠寶。Boucheron自1968年以抽象手法將蛇首化為水滴造型，輔以精雕細琢的蛇身鱗片設計Serpent Bohème系列，已是品牌代表作，亦為摩登珠寶代名詞，豐富款式實踐穿搭自由，輕鬆穿戴出波西米亞風情。

▲▼蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲韓韶禧佩戴的Boucheron Serpent Bohème系列珠寶設計靈感源自於蛇。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲Boucheron Serpent Bohème系列Solarité白K金鑲鑽耳環，1,670,000元。

▲▼蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲Boucheron Serpent Bohème系列黃K金鑲鑽戒指，854,000元。

關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, DAMIANI, Boucheron, 寶詩龍

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

趙露思公開「復健全過程」：重新長大　「全身癱軟.抽搐⭢重新站起」惹鼻酸！

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

喬治傑生年度項鍊添溫柔光　白色月光石四季都好搭

喬治傑生年度項鍊添溫柔光　白色月光石四季都好搭

把紅包、福字串在手鍊上　Pandora蛇年首飾好運成串

把紅包、福字串在手鍊上　Pandora蛇年首飾好運成串

唐嫣送Tiffany手環化解姐姐心結　演出微電影暖心

唐嫣送Tiffany手環化解姐姐心結　演出微電影暖心

亮珠寶／千黛亞、賽琳娜都是時髦精　被花式車工美鑽套牢 Lisa首曝光梵克雅寶幸運草錶　搭LV雪花包好喜氣 髮上一點紅漂亮過年　亞歷山卓小龍髮飾添活潑氣息 MIKIMOTO蛇胸針綴珍珠好優雅　Qeelin滿鑽蛇墜古靈精怪 G-SHOCK復刻經典連錶帶長度都一樣　42年造型戴起來依然時髦 Jennie當香奈兒女郎大秀水蛇腰　代言COCO CRUSH珠寶首推紅寶石 陳美鳳愛馬仕收藏陣容超完整　拎綠色柏金包美翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面