經典蛇珠寶出列　款款時髦、疊戴更有魅力

▲Lisa佩戴寶格麗Serpenti系列珠寶與腕錶，魅力十足。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

新年迎來生肖蛇年，蛇主題珠寶特別應景，其實在西方文化蛇是象徵永恆重生的符號，是不少國際珠寶品牌設計的靈感來源，多數精品迷第一個聯想到的肯定是義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI），早在1948年就將蛇形象轉化為奢華精品，今年開春更發表全新Serpenti Infinito，新品Serpenti Viper更融入日常穿搭。





▲靈蛇為寶格麗經典符碼，今年1月推出全新Serpenti Infinito作品。（圖／寶格麗提供，以下同）

寶格麗經典蛇麟紋元素貫穿Serpenti Viper系列，款式包括蛇首倚靠尾部的項鍊、環形耳環，各有玫瑰金與黃K金兩種版本，而白K金樣式新增蛇首與蛇尾鑲鑽手環，可與既有款式疊搭。此外，4款獨一無二的Serpenti戒指同步登場，以具象手法詮釋靈蛇，並採用「四大寶石」展現其尊貴，分別是玫瑰金鑲嵌藍寶石、紅寶石或祖母綠於蛇眼與蛇身並搭配美鑽，另有一款白K金全鑲嵌鑽蛇戒。





▲寶格麗Serpenti Viper系列黃K金項鍊。

▲寶格麗Serpenti Viper系列白K金鑽石手環。

▲寶格麗Serpenti Viper系列紅寶石與鑽石戒指。

同樣來自義大利的DAMIANI則從伊甸園發想，創作線條優美的蛇曲線珠寶，旗下Eden伊甸園系列最重量級之作為鑲嵌總重約18.40克拉鑽石的18K白金蛇形手環，纏繞於手部璀璨迷人：同系列也備有適合日常穿戴的作品，包括項鍊、戒指、手環與耳環，各有鑲嵌鑽石或黑色陶瓷的個性版本。





▲DAMIANI Eden伊甸園18K白金全鑽蛇形手環，3,590,000元（圖／DAMIANI提供，以下同）





▲DAMIANI Eden伊甸園系列18K白金鑲鑽項鍊，170,400元。

▲DAMIANI Eden伊甸園系列18K玫瑰金黑色陶瓷鑲鑽戒指，78,200元。

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）也與蛇主題設計有深厚淵源，品牌創辦人Frederic Boucheron曾於1888年遠行前送給妻子黃K金鑲鑽蛇型項鍊，象徵對她的愛與保護，爾後接到不少富豪名流的訂單都是訂製蛇造型珠寶。Boucheron自1968年以抽象手法將蛇首化為水滴造型，輔以精雕細琢的蛇身鱗片設計Serpent Bohème系列，已是品牌代表作，亦為摩登珠寶代名詞，豐富款式實踐穿搭自由，輕鬆穿戴出波西米亞風情。





▲韓韶禧佩戴的Boucheron Serpent Bohème系列珠寶設計靈感源自於蛇。（圖／Boucheron提供，以下同）





▲Boucheron Serpent Bohème系列Solarité白K金鑲鑽耳環，1,670,000元。





▲Boucheron Serpent Bohème系列黃K金鑲鑽戒指，854,000元。