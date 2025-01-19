雙北6間超人氣甜點伴手禮　草莓大福、鳳凰酥自用送禮都很讚

文／MENU美食誌

過年快到了，伴手禮準備好了嗎？今年買甜點伴手禮吧！推薦你雙北六間超人氣甜點伴手禮，自己吃或是送禮都很讚，趕快收藏起來吧！

滋養

台北市大同區

選用台灣在地新鮮食材，苗栗草莓、萬丹紅豆、台東糯米。糯米大福皮軟Q彈牙，香氣沉著。草莓大小完整又漂亮，綿密糖度不高的紅豆泥襯托，精緻的小點心每年都獲得大眾喜愛，禮盒包裝俐落簡單，提袋、小卡細緻。

▲滋養草莓大福。（圖／美食客JIAN愛吃美食提供）

Chéride

台北市大安區

台北大安區新開幕質感茶布丁外帶專賣店，嚴選小農鮮乳＋法國總統鮮奶油＋北海道四葉鮮奶油， 一入口就可以品嚐出他的真材實料。有原味／重焙鐵觀音／咖啡／焙茶／紅茶／烏龍茶口味，每日限量無預訂。完美呈現出茶香跟奶香非常平衡帶有清甜層次感，完全不甜膩，口感質地介於布丁跟奶酪，偏向較綿密的口感。推薦原味、焙茶及烏龍茶，布丁可以冷藏保存5天，推薦加購質感盒裝超美很適合送禮。

▲台北大安區新開幕質感茶布丁外帶專賣店。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

可可布朗 公館外帶專門店

台北市大安區

可可布朗公館店主打多種布朗尼口味，像抹茶、香蕉堅果、伯爵茶等，濃郁不膩，價格實惠。另有咖啡飲品可搭配，適合當下午茶或伴手禮，靠近捷運公館站，步行約5分鐘即達。

▲可可布朗公館店。（圖／美食客薛豬肉提供）

草莓大福

台北市中山區

精算過的內餡比例果然厲害，在酸甜之中取得最佳平衡，又不失風味，入口時紅豆餡的微甜與草莓酸香真的非常好吃。

▲草莓大福。（圖／美食客熊熊愛吃鬼提供）

Lilian Bakery

台北市松山區

三層粉紅老宅「莉莉安可頌烘焙專門店」是Bonnie Sugar甜點店在台北新設立的品牌。店內主打的可頌每天都不一定時間有，部分口味是限量的。

▲莉莉安可頌烘焙專門店。（圖／美食客娜要吃什麼提供）



小潘蛋糕坊

新北市板橋區

小潘蛋糕坊位於新北市板橋區，創立逾30年，以鳳梨酥、鳳凰酥和蛋黃酥聞名，堅持使用新鮮天然原料，產品不含人工防腐劑，品質優良且價格實惠，為當地知名伴手禮名店。傳統冬瓜餡的鳳梨酥，小潘的是冬瓜餡混鳳梨餡，香酥軟不會很乾口，甜度也剛好，一口一個很讚。

▲小潘鳳凰酥人氣超高。（圖／美食客三高夫婦老實說提供）



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