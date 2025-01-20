鞋櫃爆了也要買！2025話題球鞋盤點　PUMA賽車鞋、鬼塚虎Y3K潮流必跟上

▲2025年的話題球鞋盤點。（圖／PUMA、Onitsuka Tiger鬼塚虎、New Balance提供）



圖文／CTWANT

好穿好走的球鞋，兼顧舒適度與百搭性，即使鞋櫃爆了還是要一直買阿！想要跟上潮流時髦，這幾款跟著買就對了，2025年的話題球鞋一次盤點，德訓鞋、賽車款、復古Y2K、前衛Y3K通通有。

adidas Originals SAMBA系列

adidas Originals在2024年超受歡迎的SAMBA鞋款，2025年同樣大放光芒，新年更推出蛇年限定款，採用新春印花演繹經典三條線、蛇紋細節並附上專屬蛇年金屬掛飾打造吸睛的煥新設計，打造具有新春氣息的配色，呈現濃濃的節日氛圍。喜歡前衛時髦的你，也有白銀配色可以選擇，為新年帶來閃亮的好運。

▲SAMBA OG新年限定款／3,690元。（圖／品牌提供）

▲SAMBA OG W／3,490元。（圖／品牌提供）



PUMA SPEEDCAT OG

紅遍全球鞋款SPEEDCAT OG， 一直以來都是潮流人士心目中的命定鞋款，每次登場皆掀起秒殺熱潮！GINGLE王淨上身以PUMA RACER微鋪棉外套、簡約白色薄長T，俐落的版型在視覺上完美顯瘦，下半身則以Dare To短風裙點綴出輕盈感，微A字設計顯腿長好比例，最後腳踩時下最流行的SPEEDCAT OG，打造一身賽車風穿搭。

▲王淨打造一身賽車風穿搭。（圖／品牌提供）



除了基本黑色、粉色，紅色絕對是喜歡亮眼搭配的你不能錯過，而過年走春也很可以來一雙小紅鞋，全場最吸睛非你不可。

▲PUMA SPEEDCAT OG／3,280元（圖／品牌提供）



New Balance 740系列

今年Y2K潮流的大勢話題鞋款，New Balance 740系列一定榜上有名！以時尚外型設計與舒適腳感，成為日常穿搭與潮流愛好者的最佳選擇。韓勾ㄟ金針菇穿上New Balance 740森林綠，絕佳的緩震性能與時尚造型，完美詮釋千禧年代復古美學，森林綠呼應新年活力與希望，為造型注入生氣盎然的節慶氛圍。

▲韓勾ㄟ金針菇穿上New Balance 740森林綠。（圖／品牌提供）



作為千禧年代經典跑鞋，740不僅深受跑者喜愛，穿搭上也能打造時髦前衛，而且還保有緩震與支撐性能並在設計上融入現代感。這次重新回歸大眾視野的740色選超豐富，有森林綠、夜幕黑、月光白、夕陽杏共4色選擇，將再次掀起Y2K混搭潮流。

▲New Balance 740系列／3,280元。（圖／品牌提供）



Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66 SD 全新METALLIC系列

2025年當然要跟上Y3K美學，穿上這雙Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66 SD METALLIC系列準沒錯。靈感源自未來科技的進化與都市霓虹光影的交錯，MEXICO 66 SD METALLIC系列選用高反光金屬材質，搭配極具辨識度的虎爪條紋，一穿上回頭率爆表，完美詮釋Y3K時代的多元潮流態度。鞋面採用環保可回收皮革製作，鞋底採用高性能材質打造，穿一整天都舒適。

▲MEXICO 66 SD METALLIC 鞋款／5,580元。（圖／品牌提供）



Converse All Star (CTAS Cruise)

這雙悠遊All Star（CTAS Cruise）鞋款，一直都是許多小隻女的最愛，厚底增高又能打造時髦潮流感。這次不只穿上應景的紅色新外衣的高調年味風，鞋款也以輕盈活力姿態全新亮相，不同材質拼接的雙拼色緹花鞋面，配備柔軟Ortholite鞋墊，與熠熠生輝仿蛇紋Logo和金屬鏈條相輔相成，以精緻細節提升新氣場！

▲Converse All Star（CTAS Cruise），價格店洽。



延伸閱讀

▸ 人夫周末常跑公婆家！ 妻好奇一查「超市會員卡點數」果然外遇

▸ 他選擇不婚不生！長輩嘆「年夜飯以後只有1人」 年輕人真實反應曝光

▸ 原始連結