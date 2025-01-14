打造韓女團透亮肌膚！3款妝前乳推薦　少量多次微調是秘訣

▲善用妝前乳幫助減少粉底用量，妝容可以更清透。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

好想擁有和韓星一樣的透亮肌膚，除了膚質底子夠好，其中又以妝前飾底乳為重點，據了解，南韓女團成員的底妝皆是以妝前產品少量多次微調，降低粉底用量，打造彷若天生好膚質，盤點3款話題妝前乳，看看哪款是你的心頭好。

▲SHISEIDO 極上御藏防禦精華乳 SPF50/PA++++，50ml，3,200元。

結合金頂側耳精萃、黃芩根精萃、銀杏葉萃取及極地光感修護因子，有效對抗紫外線、藍光和環境污染，促進肌膚中的抗氧化因子生成，全面提升肌膚的防禦力；絲綢般光滑質地，提供12小時長效保濕，讓肌膚在抵禦外界壓力的同時，呈現透亮、彈性與健康光澤。

▲PONY EFFECT 水透光妝前防護乳 膚色，SPF50+/PA++++，50g，950元。

專為亞洲黃皮特調的奶茶色調，對各種膚色的台灣消費者皆十分友善，幫助女孩妝前有感還原乾淨膚質、修飾肌底，同時均勻膚色、柔焦拋光、快速提亮缺水的暗沉素顏肌膚，打造透亮感原生肌膚。

▲HAKU 神隱斑點潤色精華 SPF30+/PA+++，30g，1.500元。

添加HAKU驅黑淨白獨創「紅色珍珠粉」配方，運用折射光影達到自然修飾肌膚暗沉、不均，以及凹凸不平瑕疵處之效果，突破遮瑕越疊越厚的刻板印象，以全新進化極細緻質地打造輕薄自然、勻亮妝感，