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麵包外套是什麼？6款麵包外套推薦一次看　穿上時髦韓風立刻拉滿

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

比起傳統的羽絨衣，現在年輕人們更喜歡穿「麵包外套」來保暖，設計更修飾、時髦，本篇收集6款麵包外套推薦給你。

傳統的羽絨外套一格一格的絎縫較小，是為固定住裡頭的羽絨和保持蓬鬆，但因為穿起來容易像米其林寶寶，且常給人一種老氣的感覺，所以許多年輕人寧願冷也不喜歡穿醜醜的羽絨衣，他們更愛的是「麵包外套」！

麵包外套其實是對於絎縫紋路比較大格的填充外套的統稱，表面像是蓬鬆的麵包一樣，一塊一塊相連在一起，蓬鬆但不顯臃腫，有些短版設計還格外修身！視填充物而定，麵包外套可以是羽絨服的一種設計，也囊括了鋪棉材質的外套，因此多了更多價格較為親民的選擇，吸引年輕人的目光，各大時裝品牌近期也大多跟隨麵包外套的款式去設計，許多韓星都曾經穿過，本篇就收集了6款時髦的麵包外套，推薦給大家。

麵包外套6款推薦

Pazzo澎澎感羽絨外套

平價服飾品牌Pazzo推出一款羽絨鋪棉填充的外套，澎澎寬鬆的輪廓做的是無領的設計，另附搭配的兜帽圍巾，隱藏式的拉鍊、下擺抽繩，都是防風的小巧思，整體輕盈又保暖。

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD鴨絨外套

甫進軍台灣開設台北旗艦店的MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD，有眾多冬日保暖單品可以逛，當中包含數款麵包外套，代言人高允貞示範的這款鴨絨外套就很優雅時髦，合身短版、較挺的剪裁能穿出修飾效果，表面還有淡淡的光澤，半高領設計連脖子都保暖到了！

Matin Kim鴨絨澎澎外套

同樣在近期來到台灣展店的Matin Kim，也有相當受歡迎的麵包外套，大落肩、短版、側面A字的輪廓，配上可包覆脖子的大翻領，特別適合如同Matin Kim品牌風格的酷酷女孩。

New Balance Active羽絨外套

不只是一雙雙爆紅鞋款接踵而來，New Balance的服裝也越做越厲害，近期由aespa成員Winter出鏡演繹的Active羽絨外套系列深得民心，俐落的短版剪裁，選用帶有金屬光澤的面料，營造街頭運動風格。

GU燈芯絨外套

想尋找麵包外套，在日系快時尚品牌中有許多選擇，GU還提供了較少見的燈芯絨材質款式，燈芯絨與中空纖維鋪棉結合，保暖性強，連帽部分為可拆卸式，為穿搭提供多元的靈感，其中這款復古橘棕色很抓眼。

National Geographic Apparel國家地理服飾短版羽絨外套

別具秋冬氣息的磚紅色系，是本季韓妞之間的大勢色彩，許多品牌都有推出類似的美拉德色，這款鵝絨填充外套同樣採用年輕人喜愛的麵包外套設計，袖口的螺紋則增加防風保暖性能，中性外觀也很適合作為情侶裝。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

●毛毛外套該怎麼穿搭？柔軟又保暖的6種搭配推薦一次看

● 他把羽絨外套變超時髦！ Canada Goose發佈Haider Ackermann首個系列正式登場

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 外套, 麵包外套, 保暖, 穿搭, 羽絨外套

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