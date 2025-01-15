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鬼塚虎MEXICO 66進化金屬色薄底款！陳冠希CLOT蛇年錢幣adidas潮鞋必收

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記者鮑璿安／綜合報導

2025年一開始，已經有不少話題鞋款推陳出新，延續薄底鞋熱潮，Onitsuka Tiger鬼塚虎發表Y3K風格的MEXICO 66 SD METALLIC系列，金屬光澤鞋履超吸睛。而adidas Originals攜手陳冠希（Edison Chen）帶來全新CLOT LNY系列，蛇紋圖案遊走鞋身，打造春節時刻應景穿搭。

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66 SD METALLIC系列上市 。（圖／品牌提供）

以Y3K風潮為設計概念，Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66 SD METALLIC系列上市，靈感源自霓虹光影的交錯，以高反光金屬材質，搭配極具辨識度的虎爪條紋，並帶來6種配色，有玫瑰金、曜黑銀、琥珀金等，洋溢濃濃的科技感。而鞋款性能也相當有看點，作為鬼塚虎經典鞋型MEXICO 66的全新進化版本，鞋面採用環保皮革製作，腳感舒適耐走，實現全天候的舒適支撐。

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals攜手陳冠希（Edison Chen）打造CLOT LNY系列 。（圖／品牌提供）

adidas Originals攜手陳冠希（Edison Chen）打造CLOT LNY系列，設計靈感源自蛇類於自然棲息地中的靈動優雅，以紅、金配色貫穿細節，而聯名鞋款CLOT LNY SUPERSTAR以蛇紋圖案遊走鞋身，致敬農曆蛇年主題。更首次於此鞋款融入絲綢圖案設計，並沿用CLOT SUPERSTAR的標誌性鋸齒形鞋底，鞋款細節包括象徵繁榮與財富的錢幣裝飾，盡顯靈動特質，向陳冠希於上海時裝周與adidas Originals的首次合作致敬。

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關鍵字：

鬼塚虎, Y3K, 陳冠希, adidasOriginals, CLOTLNY

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