fb ig video ETtoday search mobile

頭髮長好慢！營養師：補充4大關鍵營養素　讓頭髮長快又強韌

>

▲▼營養師：補充4大營養素　讓頭髮長快又強韌 。（圖／Unsplash）

▲堅果富含維生素E，有助於頭髮生長。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

為什麼頭髮感覺長好慢？營養師程涵宇分享，吃對營養幫助頭髮長快又能有韌性，輕鬆擁有一頭蓬鬆秀髮。

▲▼營養師：補充4大營養素　讓頭髮長快又強韌 。（圖／Unsplash）

#豐富蛋白質

營養師程涵宇表示，體內的酵素、指甲、頭髮、毛囊等都是由蛋白質構成，所以當蛋白質攝取不足還會有掉髮問題，因此建議可補充牛奶、雞蛋、雞胸肉，牛奶一天可喝足480ml，另外也可以選擇人體吸收率及利用率高的優質蛋白，像是雞蛋、雞胸肉長頭髮超有效率。

#維生素Ａ

缺乏維生素A可能會導致掉髮和毛囊過度角質化，維生素A在毛囊生長、分化和維持方面扮演重要的角色，讓頭皮毛囊健康生長及新陳代謝，建議可以多補充菠菜、胡蘿蔔、櫛瓜、芒果。

▲▼營養師：補充4大營養素　讓頭髮長快又強韌 。（圖／Unsplash）

#維生素Ｃ

維生素Ｃ能夠促進膠原蛋白的形成，膠原蛋白能夠強化頭髮韌性，防止頭髮變脆或斷裂，維生素Ｃ還能夠幫助促進鐵的吸收有助頭髮生長，讓頭皮代謝循環更好，像是奇異果、芭樂、小番茄和柑橘都是好選擇。

#維生素E

維生素E能調節頭皮的油脂平衡，提升頭皮保護力。堅果種子類富含維生素E，也有多種有益頭髮生長、頭皮健康營養素，像是維生素B群、維生素Ｅ、必需脂肪酸、鋅及Omega-3多元不飽和脂肪酸，有助於維持頭皮健康，促進毛髮生長，建議挑選腰果、芝麻、橄欖油和酪梨，營養師提醒堅果可選擇原味堅果、天然少加工、不過量購買，一天一湯匙剛剛好，開封後要記得放到冷藏保存。

關鍵字：

頭髮, 營養, 長髮, 頭皮, 蓬鬆

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

心碎搶救畫面曝！高雄惡火「3歲童受困亡」　夫妻崩潰相擁

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「最體面前任」星座Top 3！第一名從不詆毀舊愛　和平分手還能當朋友

「最體面前任」星座Top 3！第一名從不詆毀舊愛　和平分手還能當朋友

三觀超正三大星座！TOP 1簡直「人間清醒」確立觀念就不會受影響

三觀超正三大星座！TOP 1簡直「人間清醒」確立觀念就不會受影響

超準！挑一種最想做的家事　秒測你的戀愛中的「變心指數」

超準！挑一種最想做的家事　秒測你的戀愛中的「變心指數」

安格斯12星座一周運勢1／13-1／19　天秤可能舊情復燃、水瓶人際開紅盤 GD日常照「驚見台牌印花褲」超懂穿！2017年單品已絕版　設計師驚喜回應了 在曖昧期卻突然冷掉　很可能是踩到了4種雷 「最美姑姑」李若彤教你自製紅豆燉芋頭　吃出好氣色 喜歡喝「黑咖啡」的你有3大迷人特質　從一而終、生活超極簡 湯唯《微博之夜》畫面美瘋讓導播也定格！盛世美顏靠5招　早上喝溫鹽水 小紅書大推「油敷法」必學！美容油CP值超高　一瓶全身都可用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面