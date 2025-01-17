宋慧喬和金智媛都是大I人！獨自唱歌、治癒系香氛蠟燭是一種生活儀式

▲宋慧喬和金智媛的I人行為火速登上熱搜。（圖／取自宋慧喬IG、金智媛IG）

圖文／CTWANT

你知道嗎？許多看似光鮮亮麗的明星，其實也和我們一樣是標準的內向型人格大I人！最近，宋慧喬和金智媛就因為她們的I人行為火速登上熱搜，讓粉絲們忍不住大喊：「原來她們私底下這麼接地氣！」

大家都知道，I人性格的人參加公開場合活動通常需要消耗大量社交能量，而宋慧喬這次在一場品牌活動中，挑戰了她的首次Vlog拍攝，靠著優雅的微笑硬撐全場，儘管在鏡頭下看似從容，但實際上她早已默默用完了自己的「社交電量」，就在大家擔心她是否撐不下去時，韓星車銀優的意外加入成功救場，不只和粉絲親切的打招呼，還貼心地幫宋慧喬的新電影宣傳，替宋慧喬帶來短暫的喘息時間；這段畫面曝光後，粉絲們笑翻直呼：「車銀優果然是全場的最強救援！」

而另一位女神金智媛則在節目中自曝自己的MBTI是「INTP邏輯學家」，這類人格的人往往擁有強烈的求知慾，喜歡獨立解決問題，但也超級享受自己的獨處時間。金智媛透露，她在家的必備活動就是「發呆」，還會偶爾自己跑去KTV自嗨！她說，一個人翻閱歌單、點一兩首歌，搭配燈光閃爍的場景，完全是她最放鬆的時刻，感覺整個世界都安靜了下來，粉絲們聽後紛紛表示：「真的太有畫面感了！」

推薦給I人的美食調香氛展覽：連結情感與記憶的嗅覺體驗

香氛對I人來說，是一種溫柔而有力量的存在，能在獨處時喚起深層記憶，帶來滿足感。於10X松菸概念店推出的《沒有保存期限？》美食調香氛展，正是以氣味作為媒介，結合食物與情感，創造出一場充滿回憶的嗅覺旅程。走進這個由場景設計團隊SUPER ADD打造、以「超市」為靈感的展覽空間，可找到各式結合台灣本土記憶的物件，如紅燒鰻罐頭與綠色乖乖，讓整體氛圍既親切又充滿趣味，對於偏愛安靜、喜歡細膩體驗的I人而言，這樣的展覽是一場從嗅覺到記憶的深度探索，不僅感官豐富，還能在熟悉與新鮮的交錯中，找到內心最柔軟的共鳴。

▲《沒有保存期限？》美食調香氛展，將自1／15～4／6@10X松菸概念店限時登場，歡迎各位I人來這裡感受一場充滿趣味細節的觀展體驗。（圖／吳雅鈴攝）

現場除了精選多款來自世界各地的美食調香氛作品，包含法國、紐約、東京等地的傑出品牌，可讓你一一試香體驗，這次展覽還特別邀請到來自不同領域的創作者共同參與，為美食調香氛增添更多層次感。像是藝術家程仁珮攜手日本橫濱咖啡品牌MAMEYA，利用香料咖啡描繪飲食在文史中的樣貌；米其林餐廳主廚黃兆偉則以Fine Dining技法，將美食調香材融入日常零食，創造出令人驚喜的風味作品；而烘焙品牌Moon Baking更將香水中的調香材應用於麵包製作，透過味蕾體驗香氣與飲食文化的融合。

▲10X松菸概念店1樓陳設有10款精選自世界各地調香師的傑出作品，例如來自法國的Matiere Premiere，以濃郁香草與乳香為主題，勾勒出甜美又深沉的層次；日本AHRES則以百香果與麝香調，營造出自由奔放的異國氛圍。（圖／吳雅鈴攝）

▲此次展覽特別邀請到3組跨領域創作者，透過不同媒介詮釋他們對於美食調香氛的獨到見解。（圖／吳雅鈴攝）

推薦給I人的治癒系香氛蠟燭：為I人打造的心靈避風港

內向型人格的人往往偏愛安靜的環境與細膩的感官體驗，而香氛蠟燭無疑是為I人量身定做的一種生活儀式，Urban Apothecary推出的Wellbeing心靈浴系列香氛蠟燭，設計靈感便是源自現代人緊張的生活步調，旨在為內心提供一片寧靜的避風港，不僅訴求為生活空間帶來溫暖的氛圍，還能透過天然植萃香氣舒緩壓力、平衡情緒。

▲Urban Apothecary全新Wellbeing心靈浴系列，將香氛化為情緒安撫療癒師，為生活消除不安、注入勇氣。（圖／吳雅鈴攝）

這系列包括六種香氣，每一款都有自己的個性，像「靜心依蘭」這種結合了依蘭依蘭和橙花的氣息，帶來沉靜且持久的放鬆效果，非常適合需要安靜片刻的I人；而「薰衣草夢境」則以柔和的薰衣草與茉莉花香調為主，營造出一種彷彿午後花園的安寧感，再加上每支蠟燭皆採用天然大豆蠟與純棉燭芯，並以霧面高級玻璃瓶身包裝，不僅安全環保，也可讓空間感瞬間提升高級品味。

▲十分雅致簡約的霧面瓶身，擺放在家中任何一個空間，連視覺都可以享受到平靜氛圍。（圖／吳雅鈴攝）

推薦給I人的降噪色彩妝：低調卻散發高級感的裸色彩妝

M·A·C推出的嗜裸成癮系列，不僅僅是為了提升外在的妝容，更是內向型人格表達真實自我的一種方式，這個系列的最大特色就是以「降噪色」為核心概念，透過清冷優雅的低飽和色調，打造溫柔卻有力量的妝容。不論是讓人眼前一亮的沙丘晨曦六色眼影盤，還是堪比萬用神器的唇線筆，每一款都以柔和的質地與細膩的配色設計，讓I人在低調中展現出獨特的氣質，這些彩妝產品不僅能帶來安心感，更像是一種內在情感的延伸，幫助I人從內而外散發自然的光彩。

▲M·A·C嗜裸成癮系列帶來各式訴求原生裸感的彩妝品項，從眼彩盤、唇膏到唇線筆應有盡有。（圖／吳雅鈴攝）

在這次的系列中，M·A·C的唇膏更是亮點所在，特別適合喜歡簡單但不失品味的I人。#627獨享泰迪是一款柔霧灰粉色唇膏，宛如一隻陪伴在側的泰迪熊，為人帶來安心與沉靜感，低調且令人安心；而#951慣性嗜裸則以冷咖色為主，質地輕柔潤滑，能完美隱藏唇紋，展現低飽和的高級裸感氛圍。

▲M·A·C 極自我柔霧唇膏#627／850元、M·A·C 絲柔粉霧唇釉#951／1,180元。（圖／吳雅鈴攝）

而I’M MEME新登場的全5色我愛唇欲水霧唇釉，其中的#01杏仁蜜桃酒是很溫柔的奶茶杏棕色調，搭配上5秒水轉霧質地，擺脫以往霧面唇彩的厚重乾燥感，再加上又能長效持色不沾杯，是小資族I人女孩的首選。

▲I’M MEME我愛唇欲水霧唇釉#01／390元。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

推薦給I人的減壓保養品：可舒緩壓力的成分讓妳重拾肌膚平靜

無論是社交場合還是日常生活，I人往往會感受到來自外界的高壓，因此在選擇保養品時，他們更注重是否能快速減壓、穩定膚況，德卡推出的多重維他命超能乳霜專為壓力肌所設計，便滿足了這一需求，它包含維他命B3與蝦紅素等多重活性成分，不僅能強化肌膚屏障、改善細紋與暗沉，還能提供即時且持久的舒緩效果，僅需15分鐘即可改善因壓力引起的膚況問題。

▲德卡多重維他命超能乳霜50ml／3,900元。（圖／品牌提供）

此外，如果想讓護膚變得更有儀式感，不妨試試Aesop的「天生一對：護膚儀式」，使用的是純淨無瑕調理液與澄瑩面部精華素的高效組合，先用調理液輕拍全臉，為後續護膚做好準備，再用精華素搭配簡單的按摩手法，幫助肌膚吸收養分，建議可佐以溫暖的燈光與輕柔的音樂，讓護膚不僅是日常步驟，更是一場身心的療癒之旅，透過這套護膚流程除了能讓膚質變得更透亮細膩，也能在繁忙生活中帶來一段放鬆心靈的靜謐時光，長期使用下來，肌膚與內心都能找到穩定與平靜。

▲Aesop 精心設計並全新推出的「天生一對：護膚儀式」，不只可在家中自己做，也可於Aesop台北大安概念店預約60分鐘期間限定版 「天生一對面部調理服務」。（圖／品牌提供）

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