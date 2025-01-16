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SOGO新春福袋最高回饋百倍　花千元抽64萬元歐洲機票

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▲SOGO、微風廣場福袋。（圖／業者提供）

▲SOGO台北店公開蛇年春節福袋內容。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

遠東SOGO台北店迎接蛇年，推出多項春節福袋活動與促銷優惠，結合抽獎活動送出總價值超過126萬元的長榮航空皇璽桂冠艙機票，吸引消費者於新年期間一試手氣。活動從1／29大年初一持續至2／2大年初五，讓消費者開春就有賺頭。

▲SOGO、微風廣場福袋。（圖／業者提供）

▲1／22開始販售，忠孝館史努比新春限量福袋，原價1000元以上，特價500元，限500份(內容物由公仔、包袋、杯套等商品隨機組成)。

SOGO福袋種類豐富，忠孝館、復興館與敦化館三館均有主打品項。忠孝館1樓紅包福袋售價1,000元，包含多張面額福袋券，最高可抽中價值30,000元的福袋券；忠孝館9樓的金蛇獻瑞福袋同樣售價1,000元，初一限定提供價值128,000元的Bgreen智慧運動養生椅作為頭獎，等同回饋百倍；復興館推出每袋售價2,000元的福袋，內含價值2,000元福袋券與超值商品，頭獎為價值30,000元的Arpha電子鎖。

▲SOGO、微風廣場福袋。（圖／業者提供）

▲SOGO復興館后津率享滋養組，價值7,160元，優惠價3,999元。

此外，購買福袋還有機會參加1／29至1／31的「環宇旅遊刮刮樂」。初一至初三，每日抽出不同航點的雙人來回機票，包含價值約62萬元的台北至米蘭、價值約42萬元的布里斯本，以及價值約21萬元的東京機票，讓消費者享受豪華旅行體驗。

▲SOGO、微風廣場福袋。（圖／業者提供）

▲SOGO台北店初一~初五金喜加碼抽點睛品財神爺黃金造型擺件。

除了福袋活動外，消費者於初一至初五期間在忠孝館、復興館及敦化館單筆消費滿2,000元，累積快樂購卡即可參與抽獎，有機會贏得市價約31,000元的財神爺造型黃金擺件。忠孝館4樓專櫃在初一至初三期間消費滿6,800元，更可抽周大福或其他品牌的黃金擺飾，最高價值達86,200元。

SOGO表示，即起至2／2期間推出「蛇舞迎春歲末Sale」，民眾使用特定信用卡消費，提供最高8%的消費回饋，使用中國信託SOGO聯名卡於指定業種消費，回饋率最高可達13%。此外，當日於館內餐廳與美食街消費滿1,500元，即可獲贈30元電子抵用券，累計滿3,000元贈60元，幫助消費者在採購年貨的同時省下一筆。

▲SOGO、微風廣場福袋。（圖／業者提供）

▲微風廣場福袋頭獎為248.6萬元的福斯商旅全新ID. Buzz純電7人座休旅。

微風新春開運福袋首波於1／13提供給鑽石、琉金會員預訂，第二波488份「靈蛇開運福袋」則將在1／29大年初一上午9：30分，於微風廣場1F維多利亞廣場起售，每份售價1,000元，於當天10：30至13：00至微風廣場9F Breeze MEGA Studio D廳領取，有機會把百萬休旅車、三星手機、住宿券等帶回家。

今年微風福袋最大獎為248.6萬元的福斯商旅全新ID. Buzz純電7人座休旅，除了汽車之外，另有價值68,000元的台中港酒店總統套房住宿券、SAMSUNG Galaxy Z Fold手機、匈牙利國家歌劇院蝴蝶夫人／天鵝湖門票、Simmons席夢思義大利輕柔舒壓獨立筒枕、宜得利家居電動可躺式沙發、卡氏專業汽車美容-美容級精緻打蠟券等。

微風表示，即起至2／5期間推出「LINE FRIENDS minini滿福禮」活動，憑微風積點禮遇會員資格，於微風廣場、微風信義、微風南山當日單筆消費滿5萬元以上，即可兌換LINE FRIENDS minini行李箱；即起至1／26期間，微風積點禮遇會員憑當日全館不限金額之發票，即可兌換「LINE FRIENDS minini紅包迎春禮」，限量500份兌完為止。
 

關鍵字：

SOGO, 春節福袋, 長榮航空, 促銷優惠, 抽獎

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