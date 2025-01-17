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三井Outlet消費3千元有熊抱哥　新春發紅包「人人有獎」　

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▲Outlet春節優惠。（圖／各業者提供）

▲三井Outlet推多樣春節優惠。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接農曆新年，三井MITSUI OUTLET PARK推出「正月迎春祭」活動，即起至2／9期間，推出商品最低3折起，以及多項會員專屬優惠，包含消費回饋、紅包抽獎及滿額贈禮等，吸引大家去走春；禮客Outlet也推春節色應景特價商品，消費滿6,000元再送300元抵用券。

三井Outlet針對APP會員，從即起至1／19，單筆消費滿1萬元可獲得500點、滿3萬元可獲得1,800點、滿5萬元則可獲得3,500點，最高回饋率可達 7%，此外在1／25至2／2的春節連假期間，單筆消費滿3,000元，即享會員點數三倍贈。

▲Outlet春節優惠。（圖／各業者提供）

除了消費回饋，各分店也推出不同的紅包及抽獎活動，增加新年氣氛。林口店於2／3起發放開工紅包，APP會員可領取消費滿2,000元折100元的限量抵用券，參與春節著色活動並完成指定任務，還有機會抽中吉比鮮釀1,000元餐券；台中港店則與台中廣天宮、南投草屯敦和宮等廟宇合作，於初一至初四提供APP會員領取過爐加持的限量「開運發財金」。

▲Outlet春節優惠。（圖／各業者提供）

台南店1／23至1／27舉辦「千本引」日式抽獎，憑單筆500元發票即可參加，每日限量200份，打出「人人有獎」，最高獎項為萬元折價券；全檔期間消費滿3,000元，還可參加「高雄-大阪單人來回機票+國際盛會入場體驗」的抽獎，總價值約21,000元，APP會員在指定日期還可搶紅包，有機會獲得餐飲88元、物販288元的電子抵用券。

▲Outlet春節優惠。（圖／各業者提供）

三井表示，消費者於指定日期內，APP 會員於館內單筆消費滿3,000元，即可兌換限量「熊抱哥幸運系列公仔」盲盒，公仔設計為熊抱哥抱著刻有「福」字的日式小判金幣。而春節期間也與插畫家「小高潮色計事務所」合作，設計一系列年節限定周邊商品，消費者於指定期間來館，並出示會員 APP 及不限金額消費發票，即可兌換獨家設計的開運紅包袋或春聯斗方等贈品。

▲Outlet春節優惠。（圖／各業者提供）▲Outlet春節優惠。（圖／各業者提供）

都市型Outlet禮客，即起至2／17也推出迎蛇年新春賀歲多重優惠加碼活動，單筆消費滿1,000元，有機會抽中「iphone16、iPad、Apple Watch」蘋果產品大全配，單筆消費滿6,000元，再加碼送300元APP電子抵用券。APP會員內湖店當日累計消費滿1萬元送限量「漾客酥炸海陸三拼餐券」；公館店消費滿5,000元送限量「花開富貴碗筷4件組」。

▲Outlet春節優惠。（圖／各業者提供）▲Outlet春節優惠。（圖／各業者提供）

▲禮客內湖店ROOTS立領外套，原價5,180元，特價2,072元；公館店Kenneth Lady針織衫，原價5,990元，特價1,200元。
 
而館內超過100家品牌則推出過年開運紅色、橘色、桃紅、粉色系應景單品，讓民眾在過年走春時，輕鬆打造開運應景穿搭，內湖店LINDARICO短版毛料外套，原價22,800元，特價13,800元；ROXY針織外套，原價3,280元，特價1,640元；adidas休閒外套，原價6,200元，特價3,100元；公館店Kenneth Lady針織衫，原價5,990元，特價1,200元；POLAR BEAR羽絨外套，原價8800元，特價1780元，再搭配全館單筆6,000送300活動更划算。

▲Outlet春節優惠。（圖／各業者提供）

禮客表示，今年從1／29至2／2初一到初五，店內天天都會發放超人氣廟宇開運好禮，包括「松山奉天宮」、「北投關渡宮」、「烘爐地南山福德宮」、「松山霞海城隍廟」地發財金，推出來店單筆消費滿3,000元前100名顧客可獲得，讓顧客沾喜氣過好年。

關鍵字：

春節特賣, 限時優惠, 三井OUTLET, 消費回饋, 抽獎

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