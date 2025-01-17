MIU MIU撞色保齡球包、麂皮運動鞋新登場！春夏童趣風話題單品搶先看

記者鮑璿安／台北報導

去年聲勢不斷看漲的MIU MIU終於迎來全新2025春夏系列，本季創意總監Miuccia Prada持續探討女性自身，以年輕時代服飾喚醒大家的童心，而系列中不少話題單品也曝光，像是全新的撞色保齡球包、機能性面料麂皮運動鞋，都是必搶焦點！





▲Miuccia Prada以一件白色棉質洋裝為一個起點，不少「嬰兒時期」衣櫥中的可愛元素都一一被拆解翻玩 。（圖／品牌提供）

Miuccia Prada以一件白色棉質洋裝為一個起點，不少「嬰兒時期」衣櫥中的可愛元素都一一被拆解翻玩，標誌性造型像是吊帶泳裝連身衣疊搭睡衣裙裝，上頭還點綴荷葉蕾絲花邊，而招牌的Logo針織衫被捆綁在身上，如何穿著全看自己心意，扭曲的襯衫更打造出凌亂活潑、不拘一格的MIU MIU女孩風格。本季MIU MIU更與法國小帆船童裝品牌Petit Bateau攜手合作，緊身剪裁的棉質服飾像是等比例進化一般，像是為不同年齡層重新演繹經典作品。





▲MIU MIU 2025春夏系列話題配件單品 。（圖／記者鮑璿安攝）





▲MIU MIU Beau皮革肩背包、Tyre機能性面料與麂皮運動鞋 。（圖／品牌提供）

過去幾季都創下熱銷的Miu Miu與New Balance的聯名鞋也持續激發品牌的想像力，本季帶來了一款Tyre機能性面料與麂皮運動鞋，搭配向上翻起的大底呈現辨識度，另也有結合芭蕾舞鞋和露趾造型的鞋款，也是童趣吸睛之作。包款則將目光投向了Beau皮革肩背包，保齡球包廓形的極簡細節與撞色邊緣相呼應，人氣款Aventure納帕皮革肩背包則可以跟蛇年限定掛飾進行搭配，掛飾上塑造出可愛小蛇意向，吐出舌頭模樣可愛，探索時髦無限可能。

與此同時，本季Prada以「Infinite Present」為主題，強調由於演算法影響，我們單方面被接受指令的狀態，而唯有透過人們的介入、創造與選擇，才能實現意料之外的事物，在此向個人致敬，每個造型都是當下的獨特反映。藉此形塑科技感和日常面貌交融的時裝，運用看似衝突感的搭配組合，點燃大家對於時尚的渴望，模特兒佩戴誇張面具、護目鏡，無不讓人聯想到超級英雄的場景。而包款配件則以品牌擅長的幾何美學進行深入探討，像是Buckle系列手袋出現了水桶包款式，而皮帶可以隨心拆卸甚至是縮緊呈現不同廓形，另也有細長手柄的撞色保齡球袋以及Soft lux皮革立方包，都是值得關注的焦點。