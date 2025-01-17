fb ig video ETtoday search mobile

MIU MIU撞色保齡球包、麂皮運動鞋新登場！春夏童趣風話題單品搶先看

>

記者鮑璿安／台北報導

去年聲勢不斷看漲的MIU MIU終於迎來全新2025春夏系列，本季創意總監Miuccia Prada持續探討女性自身，以年輕時代服飾喚醒大家的童心，而系列中不少話題單品也曝光，像是全新的撞色保齡球包、機能性面料麂皮運動鞋，都是必搶焦點！

▲MIU MIU 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲MIU MIU 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲MIU MIU 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲Miuccia Prada以一件白色棉質洋裝為一個起點，不少「嬰兒時期」衣櫥中的可愛元素都一一被拆解翻玩 。（圖／品牌提供）

Miuccia Prada以一件白色棉質洋裝為一個起點，不少「嬰兒時期」衣櫥中的可愛元素都一一被拆解翻玩，標誌性造型像是吊帶泳裝連身衣疊搭睡衣裙裝，上頭還點綴荷葉蕾絲花邊，而招牌的Logo針織衫被捆綁在身上，如何穿著全看自己心意，扭曲的襯衫更打造出凌亂活潑、不拘一格的MIU MIU女孩風格。本季MIU MIU更與法國小帆船童裝品牌Petit Bateau攜手合作，緊身剪裁的棉質服飾像是等比例進化一般，像是為不同年齡層重新演繹經典作品。

▲MIU MIU 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲MIU MIU 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲MIU MIU 2025春夏系列話題配件單品 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲MIU MIU 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲MIU MIU 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲MIU MIU Beau皮革肩背包、Tyre機能性面料與麂皮運動鞋 。（圖／品牌提供）

過去幾季都創下熱銷的Miu Miu與New Balance的聯名鞋也持續激發品牌的想像力，本季帶來了一款Tyre機能性面料與麂皮運動鞋，搭配向上翻起的大底呈現辨識度，另也有結合芭蕾舞鞋和露趾造型的鞋款，也是童趣吸睛之作。包款則將目光投向了Beau皮革肩背包，保齡球包廓形的極簡細節與撞色邊緣相呼應，人氣款Aventure納帕皮革肩背包則可以跟蛇年限定掛飾進行搭配，掛飾上塑造出可愛小蛇意向，吐出舌頭模樣可愛，探索時髦無限可能。

與此同時，本季Prada以「Infinite Present」為主題，強調由於演算法影響，我們單方面被接受指令的狀態，而唯有透過人們的介入、創造與選擇，才能實現意料之外的事物，在此向個人致敬，每個造型都是當下的獨特反映。藉此形塑科技感和日常面貌交融的時裝，運用看似衝突感的搭配組合，點燃大家對於時尚的渴望，模特兒佩戴誇張面具、護目鏡，無不讓人聯想到超級英雄的場景。而包款配件則以品牌擅長的幾何美學進行深入探討，像是Buckle系列手袋出現了水桶包款式，而皮帶可以隨心拆卸甚至是縮緊呈現不同廓形，另也有細長手柄的撞色保齡球袋以及Soft lux皮革立方包，都是值得關注的焦點。

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

MIUMIU, 2025春夏系列, 童心, 可愛, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

汶萊王子妃望著「亞洲最帥王子」甜出汁　香奈兒、愛馬仕齊放閃

汶萊王子妃望著「亞洲最帥王子」甜出汁　香奈兒、愛馬仕齊放閃

周子瑜公認美貌天花板！連2年奪「全球最美女星」冠軍　孫藝真第9名

周子瑜公認美貌天花板！連2年奪「全球最美女星」冠軍　孫藝真第9名

無印良品揪走春　熱門行李箱「限時優惠1000元」要入手快衝

無印良品揪走春　熱門行李箱「限時優惠1000元」要入手快衝

「最體面前任」星座Top 3！第一名從不詆毀舊愛　和平分手還能當朋友 頭髮長好慢！營養師：補充4大關鍵營養素　讓頭髮長快又強韌 寒流急凍租屋族「無暖氣保暖法」　網友大推一神物 台北年貨大街「迪化街」6間超強美食！除了辦年貨　寶藏美食不可錯過 大掃除3撇步功夫省一半　家事達人陳安祺：「順序是關鍵」 GD日常照「驚見台牌印花褲」超懂穿！2017年單品已絕版　設計師驚喜回應了 SOGO新春福袋最高回饋百倍　花千元抽64萬元歐洲機票

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面