fb ig video ETtoday search mobile

YSL情人節彩妝穿上夢幻漸層外衣、蘭蔻跨界推出裸桃粉絲絨蛋糕

>

▲▼情人節彩妝。（圖／品牌提供）

▲情人節限定彩妝外型吸睛。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

農曆春節還沒來，美妝品牌就等不及推出情人節限定彩妝，企圖攻佔消費者荷包，YSL以每日的日出日落色彩變化為靈感，將限量彩妝穿上夢幻漸層新衣，而蘭蔻則是跨界早午餐店-貳樓Second Floor，推出聯名甜點裸桃粉絲絨，呼應情人節新色唇膏。

▲▼情人節彩妝。（圖／品牌提供）

▲漸層幻藍和渲粉絕美外型真的太夢幻。

YSL2025情人節限定可說是夢幻爆擊，這回以日出日落色彩變化為靈感，將限量彩妝與明星禮盒妝點上超美的漸層的幻藍與渲粉，激發出無限延續的愛意。精選三款最熱銷的明星唇彩換上幻藍渲粉漸層衣裳，將日出與日落兩個時刻融合在絕美包裝上。

▲▼情人節彩妝。（圖／品牌提供）

這波情人節限定中，最令人矚目的就是全新推出的限量色選的時尚四色眼影盤，包裝以幻藍渲粉漸層皮革打造，以日出與日落為靈感發想，整盤閃耀夢幻光澤的柔嫩粉色；左上的裸霧色一如打破晨曉的淡霧，也彷彿戀人將你輕擁入懷的溫度；右上夕陽西下，天空染上粉橙交織，像是擁抱餘溫的絕美色調；右下落日時分的霎那，當夢幻的乾燥玫瑰色渲染大地，時間彷彿靜止餘瞬息，只剩你我的彼此凝視。四色眼影上更飾有情人節限定的YSL心型壓紋，每次輕掃都彷彿為熱戀時刻加溫。

▲▼情人節彩妝。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 絕對完美唇膏 絲絨霧感 2025情人節限定版，3色，1,400元。

而蘭蔻也不惶多讓，推出絕對完美唇膏 絲絨霧感 2025情人節限定版，包括3款絕美色選，被譽為美的不費力的調色，讓人無能出其右，其中2025唇妝爆款新趨勢的限定新色「裸桃粉棕」，是一款人見人愛的溫柔鬆弛唇色，搭配時尚奢貴的紅絲絨限量唇膏禮盒，讓人心甘情願掏錢買單。

▲▼情人節彩妝。（圖／品牌提供）

▲只要購買任2支蘭蔻絕對完美唇膏（需含1支2025情人節限定款），即贈絲絨流金限量禮盒。

▲▼情人節彩妝。（圖／品牌提供）

▲浪漫限定 - 裸桃粉絲絨蛋糕，280元。

此外，蘭蔻情人節跨界攜手美式早午餐-貳樓Second Floor，推出聯名甜點，升級復刻貳樓經典紅絲絨蛋糕2.0，裸桃絲絨奶油乳酪搭配蜜桃果粒，完美融合經典風味與裸桃色唇膏，來店用餐更有機會享有蘭蔻好禮及唇膏加贈。

關鍵字：

彩妝, 情人節, 限定, 美妝, 甜點, LANCOME, YSL

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

汶萊王子妃望著「亞洲最帥王子」甜出汁　香奈兒、愛馬仕齊放閃

汶萊王子妃望著「亞洲最帥王子」甜出汁　香奈兒、愛馬仕齊放閃

周子瑜公認美貌天花板！連2年奪「全球最美女星」冠軍　孫藝真第9名

周子瑜公認美貌天花板！連2年奪「全球最美女星」冠軍　孫藝真第9名

無印良品揪走春　熱門行李箱「限時優惠1000元」要入手快衝

無印良品揪走春　熱門行李箱「限時優惠1000元」要入手快衝

台北年貨大街「迪化街」6間超強美食！除了辦年貨　寶藏美食不可錯過 頭髮長好慢！營養師：補充4大關鍵營養素　讓頭髮長快又強韌 2024鞋款榜單揭曉！Nike掉出前十、「年度神鞋」擊敗愛迪達薄底鞋奪冠 「最體面前任」星座Top 3！第一名從不詆毀舊愛　和平分手還能當朋友 寒流急凍租屋族「無暖氣保暖法」　網友大推一神物 《魷魚遊戲2》222號曹柔理爆紅！私服穿搭太心動　穿出170cm技巧公開 大掃除3撇步功夫省一半　家事達人陳安祺：「順序是關鍵」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面