YSL情人節彩妝穿上夢幻漸層外衣、蘭蔻跨界推出裸桃粉絲絨蛋糕

▲情人節限定彩妝外型吸睛。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

農曆春節還沒來，美妝品牌就等不及推出情人節限定彩妝，企圖攻佔消費者荷包，YSL以每日的日出日落色彩變化為靈感，將限量彩妝穿上夢幻漸層新衣，而蘭蔻則是跨界早午餐店-貳樓Second Floor，推出聯名甜點裸桃粉絲絨，呼應情人節新色唇膏。

▲漸層幻藍和渲粉絕美外型真的太夢幻。

YSL2025情人節限定可說是夢幻爆擊，這回以日出日落色彩變化為靈感，將限量彩妝與明星禮盒妝點上超美的漸層的幻藍與渲粉，激發出無限延續的愛意。精選三款最熱銷的明星唇彩換上幻藍渲粉漸層衣裳，將日出與日落兩個時刻融合在絕美包裝上。

這波情人節限定中，最令人矚目的就是全新推出的限量色選的時尚四色眼影盤，包裝以幻藍渲粉漸層皮革打造，以日出與日落為靈感發想，整盤閃耀夢幻光澤的柔嫩粉色；左上的裸霧色一如打破晨曉的淡霧，也彷彿戀人將你輕擁入懷的溫度；右上夕陽西下，天空染上粉橙交織，像是擁抱餘溫的絕美色調；右下落日時分的霎那，當夢幻的乾燥玫瑰色渲染大地，時間彷彿靜止餘瞬息，只剩你我的彼此凝視。四色眼影上更飾有情人節限定的YSL心型壓紋，每次輕掃都彷彿為熱戀時刻加溫。

▲LANCOME 絕對完美唇膏 絲絨霧感 2025情人節限定版，3色，1,400元。

而蘭蔻也不惶多讓，推出絕對完美唇膏 絲絨霧感 2025情人節限定版，包括3款絕美色選，被譽為美的不費力的調色，讓人無能出其右，其中2025唇妝爆款新趨勢的限定新色「裸桃粉棕」，是一款人見人愛的溫柔鬆弛唇色，搭配時尚奢貴的紅絲絨限量唇膏禮盒，讓人心甘情願掏錢買單。

▲只要購買任2支蘭蔻絕對完美唇膏（需含1支2025情人節限定款），即贈絲絨流金限量禮盒。

▲浪漫限定 - 裸桃粉絲絨蛋糕，280元。

此外，蘭蔻情人節跨界攜手美式早午餐-貳樓Second Floor，推出聯名甜點，升級復刻貳樓經典紅絲絨蛋糕2.0，裸桃絲絨奶油乳酪搭配蜜桃果粒，完美融合經典風味與裸桃色唇膏，來店用餐更有機會享有蘭蔻好禮及唇膏加贈。