IU：比起因為沒做而後悔，做了再後悔明顯更好受

▲IU語錄被粉絲奉為金句。（圖／翻攝自IG/dlwlrma）

記者曾怡嘉／綜合報導

韓星IU是不少人追隨的偶像，除了出色的外型、歌聲與演技以外，她說過的話更是充滿著能量，粉絲們直稱她是人生導師，讓人不只是愛她這個人，她充滿力量的話語更令人堅信善良的力量有多麼重要。

#要是我不打起精神的話，誰都不會為我的人生負責啊！

#雖然一開始並沒有路，有勇氣的人走的，就會變成路。

#我每天都在贏，我還是喜歡勝負、喜歡勝利，幾乎每天都是一場勝負，比如和我制定的計畫一決勝負，看看我能不能做到。

#事業越做得順，就越感覺不安，感覺一直在不停製造泡沫，在某個瞬間，這些泡沫都破滅掉，把這些濃縮起來看的時候，害怕自己什麼都不是，怕自己只有這麼一點。

#自愛就是自我認證，不是想著我是最棒的人，而是想著我是怎樣的人。

#比起因為沒做而後悔，做了再後悔明顯更好受。

#找到屬於你自己的特質，遇到喜歡你特質的人就可以了。

#實際上當我放棄一些東西時，世界也會伸出手給我其他的饋贈，到現在為止，一直是這樣。

#想要幸福的話，要好好愛身邊的人，嘗試一下這個方法，對一切抱有熱愛，就不會傷心了。

#我感到憂鬱時，會努力不讓那種心情持續。