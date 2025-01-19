金秀賢拎Prada包「全黑機場時尚」帥翻！金泰梨男孩風短髮搭大包超萌

記者鮑璿安 ／綜合報導

2025秋冬米蘭男裝周於1 月17 日至20 日舉行，緊接著巴黎男裝周即將接棒，除了精彩的大秀接連登場之外，機場也變得格外熱鬧起來，包括韓星金秀賢、金泰梨、李俊昊都被捕捉到準備出發海外，展現了時髦過人的機場時尚，也讓人更期待他們的看秀造型。





▲金秀賢與金泰梨日前身穿PRADA服裝現身機場。（圖／品牌提供）





▲Prada Aimée 包款 。（圖／翻攝自官網）



金秀賢與金泰梨日前身穿PRADA服裝現身機場，金秀賢換上黑色的翻領排扣大衣，手拎Buckle 皮帶造型包款，全黑色調也不減帥度，直接把機場照拍出時尚畫報質感。金泰梨頂著男孩風俏皮短捲髮，詮釋T恤搭配上夾克外套的休閒造型，肩背以90 年代的極簡主義汲取靈感的Prada Aimée 包款，可以說是鬆弛感滿滿的造型，也讓外界相當期待兩人能夠同框現身 PRADA 2025秋冬男裝秀。

▲韓星李俊昊則受邀出席Berluti於巴黎時裝周舉辦的全新系列發佈會 。（圖／品牌提供）



韓星李俊昊則受邀出席Berluti於巴黎時裝周舉辦的全新系列發佈會，並參與品牌130週年的慶祝活動，日前他以一身Berluti服飾現身仁川機場出發前往巴黎，穿上綠色Patina飛行夾克、羊毛高領毛衣、Alessandro長褲和經典Nero grigio色 Capri靴子，並搭配一個柔軟棕色scritto皮革Overnight手提包，完美演繹出紳士的差旅造型。