fb ig video ETtoday search mobile

金秀賢拎Prada包「全黑機場時尚」帥翻！金泰梨男孩風短髮搭大包超萌

>

記者鮑璿安 ／綜合報導

2025秋冬米蘭男裝周於1 月17 日至20 日舉行，緊接著巴黎男裝周即將接棒，除了精彩的大秀接連登場之外，機場也變得格外熱鬧起來，包括韓星金秀賢、金泰梨、李俊昊都被捕捉到準備出發海外，展現了時髦過人的機場時尚，也讓人更期待他們的看秀造型。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲金秀賢與金泰梨日前身穿PRADA服裝現身機場。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲Prada Aimée 包款 。（圖／翻攝自官網）

金秀賢與金泰梨日前身穿PRADA服裝現身機場，金秀賢換上黑色的翻領排扣大衣，手拎Buckle 皮帶造型包款，全黑色調也不減帥度，直接把機場照拍出時尚畫報質感。金泰梨頂著男孩風俏皮短捲髮，詮釋T恤搭配上夾克外套的休閒造型，肩背以90 年代的極簡主義汲取靈感的Prada Aimée 包款，可以說是鬆弛感滿滿的造型，也讓外界相當期待兩人能夠同框現身 PRADA 2025秋冬男裝秀。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲韓星李俊昊則受邀出席Berluti於巴黎時裝周舉辦的全新系列發佈會 。（圖／品牌提供）

韓星李俊昊則受邀出席Berluti於巴黎時裝周舉辦的全新系列發佈會，並參與品牌130週年的慶祝活動，日前他以一身Berluti服飾現身仁川機場出發前往巴黎，穿上綠色Patina飛行夾克、羊毛高領毛衣、Alessandro長褲和經典Nero grigio色 Capri靴子，並搭配一個柔軟棕色scritto皮革Overnight手提包，完美演繹出紳士的差旅造型。

關鍵字：

金秀賢, 金泰梨, 李俊昊, 韓星, 米蘭男裝周, 巴黎時裝周, Berluti

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

汶萊王子妃望著「亞洲最帥王子」甜出汁　香奈兒、愛馬仕齊放閃

汶萊王子妃望著「亞洲最帥王子」甜出汁　香奈兒、愛馬仕齊放閃

成功者都有的4種氣質　決定整個人是否有「高級感」

成功者都有的4種氣質　決定整個人是否有「高級感」

宋慧喬小男孩造型洩非凡身家　外套27萬、AP錶逾316萬

宋慧喬小男孩造型洩非凡身家　外套27萬、AP錶逾316萬

李晶晶愛馬仕迷你包不夠裝　出動自己設計的子母包 NBA球星里拉德聯名錶賣到斷貨　登天梭台灣銷售冠軍 麵包外套是什麼？6款麵包外套推薦一次看　穿上時髦韓風立刻拉滿 Lisa連換LV比基尼曬逆天身材　拎貴婦圈爆紅小包度假 台北年貨大街「迪化街」6間超強美食！除了辦年貨　寶藏美食不可錯過 IU：比起因為沒做而後悔，做了再後悔明顯更好受 《魷魚遊戲2》222號曹柔理爆紅！私服穿搭太心動　穿出170cm技巧公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面