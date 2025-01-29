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歐美女星都在瘋「地中海飲食」快跟上　吃得飽又健康不怕胖

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快跟上Lady Gaga、莉莉詹姆斯都在瘋的「地中海飲食減肥法」，吃得飽又健康，完全不怕胖！

▲地中海飲食法近年來風靡全球。（圖／小小樹食IG、Lily James IG、Lady Gaga IG）

圖文／CTWANT

地中海飲食法（Mediterranean Diet）近年來風靡全球，除了珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）外，Lady Gaga、莉莉詹姆斯（Lily James），以及新一代貓女柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）也都公開表示自己採用了這種飲食方式，成為她們維持健康與美麗的秘訣之一。最近也風靡到亞洲，透過吃對的食物、食材，讓你怎麼吃都不發胖！

快跟上Lady Gaga、莉莉詹姆斯都在瘋的「地中海飲食減肥法」，吃得飽又健康，完全不怕胖！

▲Lady Gaga、莉莉詹姆斯都採用地中海飲食。（圖／Lady Gaga IG、Lily James IG）

什麼是地中海飲食法？

地中海飲食法起源於地中海沿岸國家的飲食習慣，強調天然食材和均衡飲食。核心原則是以蔬菜、水果、全穀類、豆類、堅果、橄欖油為出發的食物，再搭配適量攝取白肉、魚類與海鮮（每周2次以上）、乳製品（如優格、起司）。可以少量使用紅肉（牛、羊等）、加工食品、精製糖。飲品選擇上，紅酒（適量飲用，約1杯／天）和大量水。

吃好油是關鍵

這些明星推崇地中海飲食的另一個重要原因在於「吃對好油」。地中海飲食特別強調使用富含單元不飽和脂肪酸的橄欖油，每天建議攝取2-3湯匙，堅果油和深海魚中的Omega-3脂肪酸也是地中海飲食不可缺少的健康油脂來源。

快跟上Lady Gaga、莉莉詹姆斯都在瘋的「地中海飲食減肥法」，吃得飽又健康，完全不怕胖！

▲地中海飲食特別強調使用富含單元不飽和脂肪酸的橄欖油，每天建議攝取2-3湯匙。（圖／擷取自全聯品牌網站）

每天該怎麼吃？

Styletc小編把基本的食譜給你，讓你可以遵循這個概念下手搭配自己的地中海飲食法！

• 早餐

1.燕麥片搭配水果與堅果

2.一杯黑咖啡

• 午餐

1.雜糧全麥沙拉（橄欖油和檸檬汁調味）

2.烤鮭魚配烤蔬菜

• 晚餐

1.番茄橄欖油義大利麵

2.地中海式沙拉（加入小黃瓜、橄欖、羊奶起司）

• 點心

1.一把杏仁或核桃

2.鷹嘴豆泥搭配全麥餅乾

快跟上Lady Gaga、莉莉詹姆斯都在瘋的「地中海飲食減肥法」，吃得飽又健康，完全不怕胖！

▲地中海飲食法吃得健康又有飽足感。（圖／小小樹食IG）

地中海飲食的好處

橄欖油與堅果中的好脂肪有助於降低壞膽固醇，保護心血管健康。另外減少澱粉卻又吃得飽，能幫助減重，地中海飲食富含纖維與優質脂肪，增加飽足感，自然減少過多熱量攝取。這樣的飲食習慣還有抗老化，因為攝取了很多天然的抗氧化劑（如多酚）能延緩衰老並提高免疫功能，並有助於降低慢性病風險唷！

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關鍵字：

周刊王, 地中海飲食, 減肥

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