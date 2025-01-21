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大美不言台北展創50萬參觀人次　移師嘉義故宮4不同展品吸二刷

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▲▼大美不言 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲故宮清乾隆時期的洋彩玲瓏轉旋瓶（左起）、梵克雅寶1952年Zip項鍊與巴黎裝飾藝術博物館呈獻1883—1884年布洛瓦帶蓋長頸壺迎賓。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／嘉義報導

國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館與法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）三方合作策畫的「大美不言」典藏精粹特展，自去年9月26日於台北故宮展出3個月，獲得廣大迴響，創下50萬參觀人次；今年故宮歡慶100周年、嘉義南院慶祝10周年，此大受好評的展覽23日起移師嘉義南院，將展至4月20日，期待農曆過年期間能吸引南來北往的遊客、甚至更多參觀者再訪，欣賞三方呈現的260件瑰麗作品。

▲▼大美不言 。（圖／公關照）

▲大美不言展覽23日起至4月20日於嘉義國立故宮博物院舉辦。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼大美不言 。（圖／公關照）

▲自然萬物主題展出巴黎裝飾藝術博物館珍藏的約1889年摺疊屏風。

▲▼大美不言 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶1937年運用隱密式鑲嵌紅寶石與鑽石的CHRYSANTHEMUM胸針，呼應自然萬物主題。

相較於故宮北院，嘉義南院新穎、空間挑高達四米，因此建築師田根剛（ATTA - 田根剛建築設計事務所）打造沉浸式、繽紛詩意的大美不言典藏特展的展場設計，五大主題「自然萬物」、「動靜有形」、「奇幻仙境」、「神祕莫測」和「五彩繽紛」區隔更為清晰，參觀者可明顯感受到主題的差異性。

▲▼大美不言 。（圖／公關照）

▲動靜有形主題呈現故宮收藏的明朝端石海天浴日硯。

▲▼大美不言 。（圖／公關照）

▲奇幻仙境展區展出巴黎裝飾藝術博物館約1819年的《蓋碗》。

▲▼大美不言 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶1935年的CURL百寶匣是神祕莫測展區焦點。

移師嘉義南院的大美不言典藏精粹特展，展品與北院展覽大致相同，只有4件作品進行調整，例如於五彩繽紛展區展出南院珍藏的日本20世紀初期的黑地彩蝶紋外套（羽織），呼應梵克雅寶蝴蝶珠寶之美。

▲▼大美不言 。（圖／公關照）

▲五彩繽紛展區呈現故宮珍藏的清代碧璽雙耳瓶。

▲▼大美不言 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲五彩繽紛展區展出南院珍藏的日本20世紀初期的黑地彩蝶紋外套（羽織）。（圖／記者陳雅韻攝）

看更多精彩展覽
國立臺北教育大學北師美術館即起至5月4日，舉辦草間彌生的「軌跡」與「奇跡」展覽，精選70件作品，引領參觀者欣賞日本藝術家草間彌生1951年至2005年之間的創作，特別重製的巨型現地裝置《圓點的強迫妄想》揭開序幕，再透過「草間的綻放」、「圓點・原點」、「草間的蟄伏」、「Love Forever」四個子題呈現藝術家的創作精髓。

▲▼大美不言 。（圖／公關照）

▲草間彌生的「軌跡」與「奇跡」展覽於國立臺北教育大學北師美術館登場。（圖／翻攝北師美術館官網）

►Lisa首曝光梵克雅寶幸運草錶　搭LV雪花包好喜氣

►凱特王妃紅裝重返治療醫院　戴10萬卡地亞新耳環神采奕奕

 

關鍵字：

大美不言展, 梵克雅寶, 故宮, 巴黎裝飾藝術博物館

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