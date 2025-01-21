全台首間自助式客美多咖啡登場　進駐京站用餐免服務費

▲全台首間客美多咖啡在京站登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本連鎖咖啡品牌「客美多咖啡」近年在台大舉落地，因應多樣化的生活型態，全台首間自助式門市，也在台北轉運站的京站時尚廣場登場，消費者只要透過桌上的QR Code就能自行點餐、並自取餐點與送回收台，免收服務費，其他硬體與裝潢跟其他分店無異，讓民眾簡單享受咖啡時光，1／21正式對外開幕。

這間位於台北轉運站的客美多咖啡與其他分店最大的不同，就在於採用全自助式經營模式。消費者在店內選擇座位後，只要掃描桌上QR Code就能開始點餐，接著到櫃台結帳並領取叫號器，等餐點製作完成後即可自行取餐。用餐完畢後，將餐盤放到回收區就完成整個用餐流程。

為了營造舒適的用餐氛圍，店內特別設置54個座位，包括一般座席和沙發區，讓消費者能像在家一樣放鬆。店面設計也別具巧思，融入巴士站牌、拉環把手等元素，呼應轉運站特色。

考量到轉運站往來旅客需求，這間門市特別推出外帶早餐服務。每天上午11點前在外帶專區都能買到限定的早餐特餐，提供6款三明治可搭配3種飲品，包括名古屋經典味噌豬排堡、雞蛋沙拉三明治，以及日式紅豆奶油三明治等選擇。

京站表示，其位置處於台北轉運站，來往包括上班族與乘車民眾，人流量大，因應消費者快速需要服務的需求，提供更方便的消費模式，在自助式客美多開幕後，加上原有的星巴克、摩斯漢堡、路易莎等知名連鎖品牌，打造京站最強「早餐一條街」，可滿足西區上班族早餐多元需求。

星巴克近年為求獨特消費體驗，也持續開展特色門市吸引民眾進店消費，此外也因應快速消費需求的民眾，持續增設免下車即可點餐的車道門市，近期在台中龍井開設的最新門市，就有設置車道服務，以滿足多樣化消費需求。