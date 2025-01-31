宋慧喬超狂黑暗級瘦身4招！豆腐、蒟蒻米當主食　長年維持纖細好身材

▲宋慧喬長年維持纖細好身材。（圖／宋慧喬 IG、tvN）

圖文／CTWANT

提到女神宋慧喬，大家腦中浮現的肯定是那纖細優雅的激瘦身材和精緻的臉龐。但你知道嗎？她其實不是天生瘦子，早期的她在電視劇中甚至因為身材略顯圓潤而被稱為「肉肉女神」！據說，她曾經一度體重飆到過65公斤，對於她162公分的身高來說，已經算是偏胖了。這也讓她在演藝生涯初期，為了保持鏡頭中的完美形象，下定決心改變自己。接下來，我們來看看她如何從65公斤瘦到如今的螞蟻腰！

▲宋慧喬體重曾飆到過65公斤。（圖／擷取自宋慧喬 IG）



1.豆腐減肥法：減掉17公斤的關鍵法寶

宋慧喬最經典的瘦身故事，莫過於靠著「豆腐減肥法」成功減重17公斤！她的策略簡單卻有效：早餐和午餐吃清淡，避免油膩高熱量食物，控制到八分飽；晚餐則以豆腐為主食，不但熱量低，還富含蛋白質，既能增肌也能減脂。此外，她嚴格遵守固定的用餐時間，幫助身體形成規律的代謝模式。

實用技巧：如果你也想試試豆腐減肥法，可以將豆腐搭配綠色蔬菜，增加膳食纖維，既健康又飽足。

▲宋慧喬早期被稱為肉肉女神。（圖／擷取自naver網站）



2.蒟蒻米法：短期瘦身神器

為了準備拍攝《黑暗榮耀》中那瘦弱卻充滿力量的角色，宋慧喬再度動用她的減肥秘技「蒟蒻米減肥法」。短短兩個月內，她以蒟蒻米為主食，成功雕塑出更纖細的身材。蒟蒻米的好處是熱量極低，幾乎不含澱粉，卻能讓你有飽足感，對於需要快速見效的人來說，這是超強的減肥利器！

實用技巧：蒟蒻米可以用來做成炒飯、湯麵，或搭配雞胸肉和清爽沙拉，是減脂餐中的百搭選擇。

▲宋慧喬嚴格遵守固定的用餐時間。（圖／宋慧喬 IG）



3.每日檸檬水：清腸排毒的神隊友

減肥期間，宋慧喬還有一個超級簡單卻非常有效的小習慣－每天喝無糖檸檬水！這個小動作對她來說，就像日常護膚一樣重要。檸檬水富含維他命C，有助於促進腸胃蠕動，順暢排便，還能減少腹部脂肪堆積。

實用技巧：每天早上空腹喝一杯溫檸檬水，不僅有助於清腸胃，還能提升精神，讓你一整天都神采奕奕！

▲宋慧喬減肥期會每天喝無糖檸檬水。（圖／宋慧喬 IG）

4.規律運動：15分鐘就能出效果

雖然日常行程滿滿，宋慧喬還是非常注重運動。她並不是一味追求高強度訓練，而是選擇每天進行至少15分鐘的運動，像是瑜伽、快走或居家燃脂運動。她的秘訣是讓運動達到「喘氣的程度」，讓身體真正動起來。此外，她還有一個黃金法則：睡前4小時完全禁食，避免囤積多餘熱量。

實用技巧：如果你時間緊湊，可以利用碎片時間運動，比如在家做幾組深蹲或跳繩，累積起來也能消耗不少熱量。

與其追求快速瘦身，不如像宋慧喬一樣，把健康的生活習慣融入日常。只要堅持，你也可以從「肉肉」蛻變成最好的自己！

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