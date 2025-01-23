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《單身即地獄4》裴智妍身材超火辣　神似TWICE Sana讓DEX也心動

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《單身即地獄4》史上最美女嘉賓陣容！「裴智妍」神似TWICE Sana讓主持人DEX也心動直呼想抽號碼牌

▲單身即地獄4女嘉賓裴智妍。（圖／取自bxxyon IG）

圖文／CTWANT

最火辣的約會韓綜《單身即地獄4》於Netflix上線後果然又衝上排行榜第一，每次開播後男女嘉賓總是大家的焦點，這次女嘉賓的顏值、氣質都非常好被譽為是史上平均顏值最美的一次。

尤其女嘉賓「裴智妍」好多畫面都讓主持人DEX十分心動，DEX可是在《單身即地獄2》登場後就迅速在韓國爆紅，擁有眾多女性粉絲。看過不少美女的DEX為什麼這次反應會這麼大呢？原因就在於他曾透露自己的理想型是TWICE的Sana，這次節目中DEX就說「智妍」有點像TWICE Sana，其他主持人也紛紛說真的有點像。

《單身即地獄4》史上最美女嘉賓陣容！「裴智妍」神似TWICE Sana讓主持人DEX也心動直呼想抽號碼牌

▲DEX曾透露自己的理想型是TWICE Sana。（圖／取自dex_xeb IG、 m.by__sanaIG）

當智妍因沒有被選擇到孤身留在地獄島時，DEX立刻接話說「讓我去吧！」、「我先抽號碼牌」此話一出主持群也爆笑不止，開玩笑說這節目DEX是不是都只有在看「智妍」一個人？長得有點野性美的裴智妍真實身分為一名模特兒，1999年出生而且身材超級火辣，趕快來看看她都在瘋哪些運動吧。

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▲裴智妍神似TWICE Sana。（圖／取自bxxyon IG、m.by__sana IG）

《單身即地獄4》裴智妍維持身材方法：皮拉提斯／瑜伽

皮拉提斯／瑜伽訓練過程中注重脊椎的排列和身體對稱性，有助於矯正駝背、圓肩等不良姿勢，讓體態更挺拔。透過小範圍的精確動作，皮拉提斯能有效鍛鍊手臂、腿部、臀部等部位的肌肉，讓身體線條更修長，難怪裴智妍的腰臀比那麼好看。

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▲皮拉提斯與瑜伽有助於矯正駝背、圓肩等不良姿勢。（圖／取自bxxyon IG）

《單身即地獄4》裴智妍維持身材方法：騎馬

騎馬時需要保持平衡，核心肌群（腹肌、腰背肌）會持續收縮，幫助穩定身體，長期練習有助於塑造平坦的小腹和強健的核心力量。騎馬時雙腿內側需夾緊馬鞍以保持穩定，能有效鍛鍊大腿內側（內收肌），小腿肌肉在控制馬匹時也會持續用力，幫助修飾腿部線條。

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▲騎馬長期練習有助於塑造平坦的小腹和強健的核心力量。（圖／取自bxxyon IG）

《單身即地獄4》裴智妍維持身材方法：健身／重量訓練

重量訓練能促進肌肉纖維的增厚與強化讓肌肉更結實、線條更明顯，當肌肉量增加就會使身體顯得更加緊緻，減少鬆弛感。而且肌肉是消耗能量的組織，當肌肉量越高，基礎代謝率就會越高，即使在休息時也能燃燒更多熱量。長期重量訓練有助於減少脂肪堆積，讓身體比例更勻稱。

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▲長期重量訓練有助於減少脂肪堆積，讓身體比例更勻稱。（圖／取自bxxyon IG）

《單身即地獄4》裴智妍維持身材方法：補充蛋白質

裴智妍有運動的習慣自然很注意飲食控制以及補充大量蛋白質，像她就常常喝蛋白飲然後又很方便攜帶，總熱量不高是女性健身族的最愛。

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▲裴智妍運動後會補充蛋白飲。（圖／取自bxxyon IG）

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關鍵字：

周刊王, 單身即地獄4, 裴智妍

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蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

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