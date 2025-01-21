腸道健康有助長壽！「5個方法」有助排便順暢　高糖飲食不要碰

▲高糖飲食很有可能破壞腸道菌群。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

腸道健康與全身健康息息相關，維持良好的腸道功能有助於促進免疫力、改善消化、穩定情緒，甚至延長壽命。盤點幫助腸道健康的5個方法，現在就跟著做起來！

#多攝取益生菌與益生元

攝取益生菌來補充腸道內的好菌，幫助維持菌群平衡，像是優酪乳、優格、味噌、泡菜、納豆等。益生元則是好菌的食物，可以促進益生菌生長，像是蒜頭、洋蔥、蘆筍、香蕉、燕麥等都是好選擇。

#均衡飲食，多吃高纖食物

高纖飲食能促進腸道蠕動，幫助排便順暢，減少便秘與毒素累積，像是全穀類包括燕麥、糙米、全麥麵包；新鮮蔬果像是蘋果、奇異果、地瓜、綠葉蔬菜等；豆類像是紅豆、綠豆和鷹嘴豆都很不錯。

#保持水分充足

每天攝取足夠的水分能幫助腸道消化食物，避免便秘。建議男性每日飲水量約2.5~3公升，女性約2~2.5公升，建議每天少量多次飲用，也可以挑選水分多的食物像是西瓜、小黃瓜輔助補水。

#規律運動

適度運動能促進腸道蠕動，改善腸道功能，像是慢跑、瑜珈、游泳等。

#減少壓力，保持心情愉快

壓力會影響腸道神經系統，導致腸道功能失調，建議尋找適合自己舒緩壓力的方法，像是深呼吸、冥想、泡澡、聽音樂都很好，每天可以10~15分鐘進行放鬆練習。

除了以上重點，飲食方面也需避免過多的加工食品和高糖飲食，因為這些食物可能破壞腸道菌群，以及減少過量飲酒和吸菸，這些習慣都會影響腸道黏膜健康。