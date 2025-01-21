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消水腫神物！營養師曝吃棗子「5大好處」　改善疲勞也很有感

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▲▼消水腫神物！營養師曝吃棗子「5大好處」 。（圖／Unsplash）

▲棗子營養價值高。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

冬季是棗子的產季，市面上棗子品項多，雖然外觀看起來很像，但營養價值卻各有千秋，營養師高敏敏更指出，棗子是消水腫神物，大餐之後補充尤其適合，盤點棗子的營養好處，你知道幾個？

▲▼消水腫神物！營養師曝吃棗子「5大好處」 。（圖／Unsplash）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師，以下同）

#促進傷口癒合

富含維生素C和抗氧化劑，能幫助膠原蛋白的生成，讓傷口修復得更快，棗子中的多酚和黃酮類化合物還可以減少發炎。

#預防高血壓

棗子含有鉀，能幫助調節血壓，同時能減少高鈉飲食帶來的負面影響，鉀還可以舒張血管、改善血液循環，對心血管健康非常友好，算是天然的護心水果。

#增強免疫力

棗子富含維生素C、維生素A和多種抗氧化物質，能強化你的身體防禦機制，同時維持免疫系統健康。

#改善疲勞

棗子中含有豐富的葉酸，可以幫助改善疲勞，也是孕期媽媽絕佳的補充品。

#大餐後消水腫

棗子含有豐富的鉀，能調節體內鈉的平衡，幫助排出多餘的水分、減輕水腫問題，尤其是大餐後鹽分攝取多時更有效。

聽完棗子好處這麼多，營養師高敏敏教你新鮮棗子可以這樣挑選：

外觀為淡綠色且帶有光澤較佳，這時候的蜜棗又香又甜，趕快把握黃金享用時機，果柄方面凹處深、外型飽滿、無皺褶為佳，果尾沒有變褐色最好。營養師最後也提醒，雖然說棗子是天然水果好處多，但建議吃適量即可，因為棗子的甜度頗高，控制份量很重要。

▲▼消水腫神物！營養師曝吃棗子「5大好處」 。（圖／Unsplash）

關鍵字：

棗子, 營養, 水腫, 高血壓, 免疫力

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