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《單身即地獄4》裴智妍被Dex稱「健康版Sana」　3招穿出街頭辣妹風

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

《單身即地獄4》中的女生成員裴智妍因神似TWICE成員Sana，讓主持人Dex被迷得團團轉，稱她為「健康版Sana」，私下的她是什麼模樣呢？一起來看看。

《單身即地獄4》播出後，許多網友評價本季的女成員顏值都很高，但是類型卻太過相似缺乏鑑別度，常讓人產生「臉盲」情況，要說第四季當中外型最有記憶點的，那就是裴智妍了！裴智妍擁有精實線條的姣好身材，小麥膚色讓她散發一種健康陽光的形象，由於五官長相與TWICE成員Sana很相像，讓本身就非常喜歡Sana的主持人Dex對她特別感興趣，甚至想帶她一起去天堂島！雖然在前4集沒有太多表現機會，但其實裴智妍也是非常有魅力的寶藏女孩，翻開她的IG會發現，完全就是個性辣妹一枚！

《單身即地獄4》裴智妍3招穿出街頭辣妹風

短版上衣曬螞蟻腰

裴智妍擁有驚人完美的腰臀比例，幾乎就像是漫畫人物的身材！她也很懂得展示自己的優勢，私服中經常會穿上短版上衣來凸顯水蛇腰線，加上明顯的川字腹肌，連女生都要被她帥到！

包臀裙展現性感張力

裴智妍熱愛運動並透過瑜伽雕塑體態，私下的她喜歡穿著合身貼身版型的洋裝來展現S曲線，依據不同的風格款式，可以高級優雅、也可以日常休閒，更加提升她性感魅力的一面，這也能作為女孩們約會必勝的穿搭參考喔。

球鞋注入街頭靈魂

裴智妍日常會選擇較為中性的鞋款營造輕鬆率性的氛圍，平時運動她經常穿著Nike Air Force小白鞋，此外她也有收藏adidas、ASICS的球鞋，厚底的Crocs洞洞鞋亦是裴智妍的心頭好。

更多裴智妍穿搭圖輯：

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延伸閱讀

●《單身即地獄4》長髮男陸俊諝反差感令人心動！關於他的7件事一次看：短髮也超帥

● 盤點《單身即地獄4》10+撩妹金句，「你的衣服都好漂亮，跟別人去天堂島不要穿這樣」

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 單身即地獄4, 裴智妍

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