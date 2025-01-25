fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝「色胺酸食物含量排行榜」　幫你補充快樂能量

>

▲▼營養師曝「色胺酸食物含量排行榜」 。（圖／Unsplash）

▲花豆每100克含有659mg的色胺酸，位居排行榜第一。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

想要擁有好心情，進而擁有優質睡眠，營養師高敏敏建議補充色胺酸，也就是人體必需胺基酸的一種，但由於人體無法自行合成，需要由食物當中攝取，一起來了解色胺酸食物含量排行榜，吃對食物幫你補充快樂能量。

色胺酸食物排行榜（每100克之色胺酸含量）

1.花豆（大紅豆） 659mg

2.小魚干 540mg

3.黃豆 532mg

4.黑豆 466mg

5.白帶魚 403 mg

6.亞麻仁籽 403 mg

7.鮭魚（紅肉）391 mg

8.芝麻（熟)）335 mg

9.小麥胚芽 321 mg

10.五香豆干 286 mg

11.雞胸肉 272mg

12.豬小里肌 258 mg

13.沙朗牛排 253 mg

14.鯛魚片 207 mg

15.南瓜子 203 mg

16.羊肉 199 mg

17.章魚 186 mg

▲▼營養師曝「色胺酸食物含量排行榜」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

色胺酸好處一次看

#改善睡眠品質

色胺酸是合成褪黑激素的重要物質，而褪黑激素 就是幫助調節睡眠、維持正常作息的關鍵。

#幫助心情愉悅

色胺酸也是合成血清素的關鍵物質，血清素有調節情緒、改善壓力的功能 。

#提升精神

有充足睡眠、好心情，精神自然會好，同時也可以讓情緒穩定，使白天工作更有效率。

營養師高敏敏最後也補充，因為色胺酸人體無法自行合成，因此需要從食物當中攝取，建議生活壓力大、易失眠、淺眠、容易緊張的人，更要適時的在飲食中加入富含色胺酸的食材。

►睡前用3款熱飲取代宵夜　助眠還可幫助燃脂

►「6個原因」恐引發餓怒症！營養師提醒：運動前後都要吃東西

關鍵字：

色胺酸, 快樂能量, 睡眠品質, 補充食物, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

GD換薄荷綠短髮太帥了！出發前早就偷偷預告　小心機竟然藏在穿搭裡

GD換薄荷綠短髮太帥了！出發前早就偷偷預告　小心機竟然藏在穿搭裡

孫芸芸愛女戒指一戴40萬　貴氣千金卡地亞、CHAUMET鑽戒戴牢牢

孫芸芸愛女戒指一戴40萬　貴氣千金卡地亞、CHAUMET鑽戒戴牢牢

最適合愛情長跑星座Top 3 ！第一名從一而終　認定了就是一輩子

最適合愛情長跑星座Top 3 ！第一名從一而終　認定了就是一輩子

小腹讓人好苦惱！5款「消肚子食物」　綠茶、優格都在內 Seiko優雅金錶5款齊發　織品、日式庭園枯山水入設計 髮量越來越少？「5款養髮液」推薦　每天用超有感 日本連續爆賣15年！「國民洗面乳」躍上BT21　買3支送超療癒泡泡購物袋 《魷魚遊戲2》朴圭瑛一條眼霜擦成校花！31歲近拍畫報完全零初老 日專家公布「超保暖」5大穿搭技巧　羽絨衣＆毛衣不能同時穿 超有骨氣永不妥協三大星座！TOP 1愛生氣、超火爆都是因為太正直

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面