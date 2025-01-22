MIU MIU新芭蕾舞運動鞋TYRE超燒登場！Balenciaga全皮革Monday鞋潮翻

記者鮑璿安／綜合報導

2025年才剛開始，又有哪些精品休閒鞋履報到？Balenciaga融入復古跑鞋概念打造出Monday 鞋履，好穿好走又百搭，而MIU MIU 2025 全新運動鞋TYRE 更是結合甜美風格的芭蕾舞鞋繫帶，被譽為強勢斷貨王之一！





▲Balenciaga 帶來Monday 鞋履系列，重新詮釋了復古跑鞋的概念。（圖／品牌提供）

Balenciaga 帶來Monday 鞋履系列，重新詮釋了復古跑鞋的概念，將運動鞋標誌性的設計線條與手工美學融於一體，作為品牌旗下首款全皮革混合鞋履，Monday 以皮革鞋面搭配格外輕質的科技橡膠鞋底，確保腳感舒適的同時，更容易穿脫自如。而Balenciaga一貫的仿舊手法也被完美體現，鞋款融入了毛邊、縫線元素，使其擁有頻繁穿著留下的歲月痕跡。而後方外露的鞋碼尺寸，以及戲劇化的鞋底廓形，更是品牌愛好者完全不陌生的設計細節，鞋履系列預計推出純白、純黑、粉白、黃白和藍白配色鞋款，每種配色均提供純新和仿舊兩種版本選擇。





▲MIU MIU 2025 全新運動鞋TYRE 鞋款汲取 1990 年代風格。（圖／品牌提供）

MIU MIU可說是復古風的王者， 2025 全新運動鞋TYRE 鞋款汲取 1990 年代風格，除了綁帶設計外，更有結合運動及甜美風格的芭蕾舞鞋繫帶款式，輔以皮革、麂皮及標誌性的 Miu Miu logo 字樣，鞋底採用耐走的橡膠鞋底，形成完美的碰撞。顏色方面，以中性輕柔的色彩包含象牙白、橄欖綠、淺灰色到活潑的亮黃色，清新的彩盤揭開春夏序幕。