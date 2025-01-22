fb ig video ETtoday search mobile

MIU MIU新芭蕾舞運動鞋TYRE超燒登場！Balenciaga全皮革Monday鞋潮翻

>

記者鮑璿安／綜合報導

2025年才剛開始，又有哪些精品休閒鞋履報到？Balenciaga融入復古跑鞋概念打造出Monday 鞋履，好穿好走又百搭，而MIU MIU 2025 全新運動鞋TYRE 更是結合甜美風格的芭蕾舞鞋繫帶，被譽為強勢斷貨王之一！

▲鞋款。（圖／品牌提供）

▲鞋款。（圖／品牌提供）

▲鞋款。（圖／品牌提供）


▲Balenciaga 帶來Monday 鞋履系列，重新詮釋了復古跑鞋的概念。（圖／品牌提供）

Balenciaga 帶來Monday 鞋履系列，重新詮釋了復古跑鞋的概念，將運動鞋標誌性的設計線條與手工美學融於一體，作為品牌旗下首款全皮革混合鞋履，Monday 以皮革鞋面搭配格外輕質的科技橡膠鞋底，確保腳感舒適的同時，更容易穿脫自如。而Balenciaga一貫的仿舊手法也被完美體現，鞋款融入了毛邊、縫線元素，使其擁有頻繁穿著留下的歲月痕跡。而後方外露的鞋碼尺寸，以及戲劇化的鞋底廓形，更是品牌愛好者完全不陌生的設計細節，鞋履系列預計推出純白、純黑、粉白、黃白和藍白配色鞋款，每種配色均提供純新和仿舊兩種版本選擇。

▲鞋款。（圖／品牌提供）

▲鞋款。（圖／品牌提供）

▲鞋款。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2025 全新運動鞋TYRE 鞋款汲取 1990 年代風格。（圖／品牌提供）

MIU MIU可說是復古風的王者， 2025 全新運動鞋TYRE 鞋款汲取 1990 年代風格，除了綁帶設計外，更有結合運動及甜美風格的芭蕾舞鞋繫帶款式，輔以皮革、麂皮及標誌性的 Miu Miu logo 字樣，鞋底採用耐走的橡膠鞋底，形成完美的碰撞。顏色方面，以中性輕柔的色彩包含象牙白、橄欖綠、淺灰色到活潑的亮黃色，清新的彩盤揭開春夏序幕。

關鍵字：

鞋履, 休閒鞋, Balenciaga, MIUMIU, 2025

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「一輩子不缺錢」星座Top 3 ！第一名永遠光鮮亮麗　越老越好命

「一輩子不缺錢」星座Top 3 ！第一名永遠光鮮亮麗　越老越好命

超有骨氣永不妥協三大星座！TOP 1愛生氣、超火爆都是因為太正直

超有骨氣永不妥協三大星座！TOP 1愛生氣、超火爆都是因為太正直

「大馬最美千金」巨鑽戒、愛馬仕是日常　閃耀百萬AP霜金錶

「大馬最美千金」巨鑽戒、愛馬仕是日常　閃耀百萬AP霜金錶

理解人際關係的「1：7：2」法則　能讓你人生少很多鳥事 備胎超多三大星座！TOP 1簡直是中央空調　對誰都釋放曖昧訊息 謝金燕傳授居家腹肌運動　天天跟著做「馬甲線」就會找上你 星巴克今起推「大杯以上買一送一」　連續兩天爽賺一杯 張員瑛金髮回歸掀評價兩極　網嫌假髮質感不佳像戴便宜貨 髮量一變少就好顯老！「6個方法」幫你改善落髮問題 說流行／香奈兒新面孔是她！星二代絕美演繹春夏前導、話題菱格紋包一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面