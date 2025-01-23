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南港LaLaport 3／20開幕！7層樓、300家店吃好逛滿　Kidzania遛小孩必去

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記者林明瑋 / 台北報導

三井不動產旗下的大型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport南港」確定將於3月20日開幕了！地下1樓至地上6樓共7層樓空間，約有300家專櫃進駐，包括LOPIA日系超市、Kidzania兒童體驗設施、威秀影城等，都是亮點，除了生活範圍在南港的族群，相信也會吸引其他地區的民眾前往，南港的熱門程度又會提高。

▲三井南港LaLaPort。（圖／品牌提供）

位於南港經貿園區C3基地地上權開發案的南港LaLaport購物中心，於2019年日動土，原本預計2022年底完工，但因疫情、原物料大漲、嚴重缺工等因素延遲了2年多，原本能成為台灣第一間開幕的LaLaport購物中心，沒想到被台中超車。後來預定在2024年底登場，因為發照關係在宣佈延至2025年第一季開幕，現終於塵埃落定。

南港LaLaport同時公開了內裝概念，讓療癒的綠洲與數位科技同時並行，地下1樓延伸至4樓高的LED圓柱型螢幕，播放影像希望有未來感與爆發力，植栽、水流等造景，則是溫暖的堆疊，在都會中打造一方舒適的空間，購物逛街之餘也能放慢腳步，重整心情。

▲三井南港LaLaPort。（圖／品牌提供）

300家店鋪進駐，顯見南港LaLaport的豐富程度，小朋友能體驗各種職業的Kidzania，讓父母與孩子都極度期待，日系超市LOPIA近年積極在台灣拓點，每次有新店開幕都引起熱潮，首度在台展店的服裝雜貨有滑板潮流品牌MARK GONZALES、日系童裝petit main、日本平價服飾graniph、comcoca等等，都不用再找代購了，餐飲則包括日本的夏威夷餐廳La Ohana、北海道SAPPORO BONE、韓國料理韓美膳、豆腐里等，甚至還有北部首店的林聰明沙鍋魚頭，這下無需到嘉義排隊就能吃到。

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關鍵字：

三井, LaLaPort, Kidzania, LOPIA, LaLaport南港

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