2024年現象級韓劇回顧　《淚之女王》、《背著善宰跑》並列第一

文／人物誌

新的一年已經開始，回首過去一年，有好多部韓劇都有現象級的爆紅，不管是《淚之女王》還是《背著善宰跑》都圈粉了無數影迷，2024年你最喜歡的是哪一部呢？本篇文章編輯先來分享，這5部韓劇除了是話題焦點外，其中的金句也刻在了心中，還沒看過的人，快趁年假追一下吧！

淚之女王：「我們是因為相愛而結婚，為什麼婚後就不愛了？」

2024年討論度最高的韓劇，肯定就是《淚之女王》。憑著金秀賢、金智媛的高人氣與超強火花，從開播至完結篇收視及熱度皆一路飆漲，最後一集更是創下韓國tvN歷代收視率最高紀錄。相信許多影迷至今，仍眷戀在「洪白CP」這對夫妻甜蜜的戀情中。

▲2024年討論度最高的韓劇肯定是《淚之女王》。（圖／tvN）



由 《愛的迫降》編劇朴智恩執筆，劇情講述著一對「女強男弱」的財閥夫妻生活。「我們是因為相愛而結婚，為什麼婚後就不愛了？」《淚之女王》的主要劇情皆圍繞在這句話中。他們曾經也是很相愛的戀人，但婚後的生活卻沒有想像中美好，白賢祐（金秀賢飾）與洪海仁（金智媛飾）在婚姻裡經歷了許多風風雨雨，讓他們都忘了怎麼愛對方，而就在婚姻走向破滅時，他們的感情卻有了奇蹟般的轉變。雖然劇情走向狗血，卻也讓不少觀眾流下眼淚，甜虐加上不斷反轉的劇情，也讓《淚之女王》更加吸引人。

背著善宰跑：「今天也要試著活下去，因為今天天氣很好。」

2024年最意外爆紅的黑馬神劇《背著善宰跑》，不只在台灣討論度超高，也是韓媒票選2024年度最佳電視劇，與《淚之女王》並列第一寶座。男主角邊佑錫更是人氣爆棚，在全球掀起了「善宰效應」，成為了無數少女的「邊男友」。

▲2024年黑馬神劇《背著善宰跑》被韓媒票選2024年度最佳電視劇。（圖／tvN）



「今天也要試著活下去，因為今天天氣很好。」《背著善宰跑》講述了一段偶像與粉絲間超乎想像的愛情。任率（金惠奫飾）因為車禍而雙腿癱瘓，開朗的她逐漸變得憂鬱，甚至有輕生的念頭。直到她接到了偶像善宰（邊佑錫飾）的電話，他說了這句話鼓勵她，她才有勇氣面對明天。可是，善宰卻遺憾的結束了自己的生命。任率為了救活他，不斷的回到過去，試圖改變生命軌跡，只為了讓善宰能好好的活著。

這段雙向救贖的戀愛，無疑是爆紅的原因。用奇幻的穿越情節，刻畫愛情的模樣，無論愛人在哪個時空，都要不顧一切的奔向他。這樣扣人心弦的故事真的讓人無法自拔。《背著善宰跑》真的是「人生韓劇」之一。

低谷醫生：「就算不是很幸福，我也想要過得還算不錯。」

2024年初播出的《低谷醫生》是部治癒人心的電視劇。由朴信惠、朴炯植主演，開播首集就創下超高收視。劇情講述著南荷娜（朴信惠飾）及余正宇（朴炯植飾）在人生低潮遇見彼此的故事。

▲《低谷醫生》由朴信惠、朴炯植主演。（圖／JTBC）



原本就是同學的兩人，在學生時期成績都相當優異，也因此成了競爭對手。長大後，他們都成為了醫生，也同時跌落人生低谷。身處困境的他們，在這時遇見了對方，因為擁有相同的職業背景，他們成為了彼此可以傾訴的對象，在互相陪伴的過程中，愛情也悄悄萌芽。除了治癒人心外，《低谷醫生》的劇情十分貼近生活，也提醒了我們正視身心健康的重要。

她的日與夜：「年輕是份禮物，以為理所當然擁有的時間，其實不會永遠維持。」

由李姃垠、Apink鄭恩地、崔振赫主演的《她的日與夜》，以奇幻與懸疑為元素，一開播就衝上Netflix排行榜前三名。劇情講述著28歲的李微進（鄭恩地飾），連續8年都沒考上公務人員，還遇上詐騙集團。心如死灰的她，在某日遇見了一隻神奇的貓後，而有了變身的特異功能，每到早上她就會變成50歲大媽，直到晚上才能變回原樣。

▲《她的日與夜》題材新穎。（圖／Netflix）

這樣的奇妙遭遇，也讓她的人生有了不一樣的變化，從人生失敗組走向奇幻世界，她在這過程中變得更有自信，也漸漸找到了活著的意義。《她的日與夜》題材新穎，關於她的奇妙世界是如何進行的呢？還沒看過這部的朋友，一定要加入片單！

照明商店：「離開的人也需要時間告別。」

2024的年末大劇，就是這部壓軸上檔的《照明商店》。改編自姜草的同名漫畫，由朱智勛、朴寶英、金雪炫、李姃垠等人主演。劇情講述著一間專門販賣燈泡的商店，只有在晚上才營業，而來到這裡的客人們，都是瀕臨死亡的人，在生死中徘徊的他們都有個令人心碎的故事。

▲《照明商店》的評價多數是「先嚇瘋再哭爆」。（圖／Disney+）



《照明商店》的評價多數是「先嚇瘋再哭爆」，透過超反差的心得感想，就可以知道這部的劇情反轉多強烈，從驚悚懸疑走向淒美感人，真的不得不佩服編導的創意，喜歡這類型的朋友千萬別錯過這部。

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