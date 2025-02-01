冬天直飛關島玩水好過癮！兩家杜夢灣新飯店推薦　最大無邊際泳池就在這

文、圖／Ean

隨著4月2日聯合航空台北直飛關島的定期航班啟航，關島重新躍升為熱門海島度假目的地。只需3個半小時就能抵達距離台灣最近的美國屬地，面積只有2個台北市大的關島，免稅購物、世界級的高爾夫球場、高空跳傘、潛水，好處是不管從事哪樣活動距離都不算太遠，無需頻繁更換住宿，選擇一間理想飯店便是關島旅程的關鍵，若喜住新飯店，有兩家可考慮，分別是疫情期間開幕的全新頂級飯店「The Tsubaki Tower」及2023年才開幕、全新裝修也換成IHG國際品牌的「Crowne Plaza Resort Guam」（關島皇冠假日飯店度假村），都是座落優美的杜夢灣旁，其中The Tsubaki Tower還是所有客房都擁抱180度的無敵海景！

▲睽違5年重返關島，充滿喜悅與感動。

▲最後一次造訪關島，The Tsubaki Tower都還沒開幕。

▲關島擁有多座高爾夫球場，包括由知名高爾夫球場設計師Robin Nelson所操刀的「Onward Mangilao Golf Club」，其中跨海上果嶺的第12洞最具代表性。

The Tsubaki Tower：五星奢華與壯麗海景的結合

自2020年7月開幕以來，The Tsubaki Tower成為關島豪華飯店的代表之一。位於杜夢灣最高點的27層樓高建築，提供340間客房與套房，與鄰近的日航酒店共同俯瞰整片海灣。

▲從飯店客房陽台能將杜夢灣盡收眼底

三大亮點

關島最大無邊際泳池

飯店擁有一座30 x 14公尺的無邊際泳池，成為欣賞杜夢灣全景的最佳場域。泳池開放時間友善，從早上8點營業至晚上11點。此外，住客還可使用隔壁日航酒店的泳池與滑水道，體驗多樣水上樂趣。

▲無邊際泳池與杜夢灣接連得恰到好處，若泳池水色也能一致那就更完美了。

▲這回先到此一遊，期待下回也能下水一游。

每間客房皆配備海景大陽台

所有340間客房均設有面向杜夢灣的陽台，能在房內享受180度無遮蔽海景。華燈初上，海灣旁的飯店燈光交織倒映，呈現很具氛圍感的島嶼夜景。寬敞的陽台如半露天客廳，非常適合在微風中輕鬆小酌。

▲將珊瑚意象轉化為牆上藝術品。

▲房間風格中規中矩帶些輕奢華麗感。

無敵海景行政酒廊

入住”山茶花會員客房”或以上等級的住客可專屬使用26樓的行政酒廊”Lina’ La’ Lounge”。在此享用早餐、下午茶或Happy Hour，配合絕佳視野，享受尊榮愜意的禮遇。

▲落地窗設計帶來震撼的視覺感。

Crowne Plaza Resort Guam：親子友善的舒適度假選擇

原名為悅泰酒店（Fiesta Resort），經過大規模裝修後，於2023年3月正式掛牌為IHG集團旗下的Crowne Plaza Resort Guam，作為密克羅尼西亞地區的第二間皇冠假日飯店，同時也是關島首間IHG品牌旗下的度假村，這裡展現了翻新後的嶄新面貌，不得不說是個漂亮的改裝之作！

▲可戲水可曬日光浴的設計。

▲餐廳簡約清爽、採光明亮。

▲這間客房配有3間雙人床、可入住6人，很適合小家庭。

▲飯店從公共空間到客房的設計風格包括用色都頗為一致。

三大亮點

設計感十足的客房

321間客房採用優雅的藍色調搭配木質設計，既溫馨又充滿活力。然而，因原有建築限制，房間天花板稍低，稍嫌可惜。

▲木質地板給予自然與溫馨感，藍色讓休閒氛圍多了些活力。

▲客房設計的質感有一定水準，部分房型配有海景陽台。

遠離喧囂的獨特位置

飯店位於杜夢灣半月形海岸的中段，離沙灘僅幾步之遙。儘管稍微遠離熱鬧的購物區，但這裡的清幽與寧靜是最大的優勢，特別適合追求輕鬆度假的旅客。

▲飯店座落杜夢灣中間區段，水域特別平穩。

親子設施

飯店設有戶外泳池與兒童戲水區，是親子旅行的理想選擇，讓大小朋友都能享受專屬的玩樂時光。

▲泳池很有休閒度假感。

▲肯定會讓孩子們大樂的戲水區。

聯合航空全新啟航，台北直飛關島每週兩班

聯合航空自4月2日起，將執飛每周兩班直飛關島！航班時間不錯，去程是每周三上午10：30及周六上午11：00由台北起飛，分別於當天下午4：20和4：50降落（當地時間，關島快台北2小時）；回程則於每周三及周六上午7：00（當地時間）從關島起飛，上午9：25 抵達台北。特別是去程無需熬夜飛行，降落後即可前往飯店辦理入住，隨即展開關島旅遊。

除了航班時間友善，關島還有「免簽、免稅、免換國際駕照」三大旅遊優勢！台灣旅客持護照可享最多45天的免簽停留，同時無需換國際駕照，使用台灣駕照即可在當地合法租車，增加自在探索的彈性。

▲可透過各種水上活動來欣賞自然純淨的島嶼風光。

▲關島天然游泳池總是吸引許多當地青少年在此戲水。

/ Info. /

The Tsubaki Tower

官網｜臉書 | 訂房

Crowne Plaza Resort Guam

官網｜臉書｜訂房

關島觀光局

官網｜臉書