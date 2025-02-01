《魷魚遊戲2》短髮帥妹元志安新晉LV寵兒　戲外5大魅力讓人淪陷

文／美人圈

《魷魚遊戲2》開播至今依舊穩居台灣熱門觀看，本季也迎來許多新玩家加入，像是朴圭瑛、曹柔理、宋智友等，每一位都兼具高顏值和實力！除了上述角色外，飾演380號玩家「世美」的元志安從一眾女性玩家中脫穎而出，留著辨識度短髮、穿著鼻環和唇環的造型實在太帥，加上個性正義直率，非常討喜。雖然編劇最終給了世美淘汰的命運，但依舊讓觀眾對她留下深刻印象，IG粉絲數狂飆到80萬。

▲元志安在《魷魚遊戲2》飾演380號玩家世美。（圖／截圖自《魷魚遊戲2》）

在劇中散發出剛烈印象的元志安其實是為戲大變身，原本留著一頭迷人長髮的她，刻意為角色剪成短髮營造反差感。除此之外，私下的元志安也擁有反轉魅力，令人不自覺就深陷進去！本篇也整理出元志安5大魅力，還不認識她的劇迷一起關注起來吧！

▲元志安為角色剪成短髮營造反差感。（圖／IG@wonjianolive，下同）

《魷魚遊戲2》元志安反轉魅力1：私下是貓奴

元志安的IG除了個人照外，自家貓咪的照片大概佔了半數！同為貓奴的她，養了一對可愛的黑白貓雙胞胎，IG全是身為貓媽媽自豪的「曬貓」影片和照片，不難看出她對兩隻毛孩滿溢的寵愛。愛貓的元志安即便在路上看到流浪貓也會興奮合影，真的是名符其實的貓奴呢！

《魷魚遊戲2》元志安反轉魅力2：隱藏版運動健將

可別被元志安清秀外貌給騙了！事實上她可是位隱藏版運動健將，不僅本身擁有柔道二級資格，私下更熱衷於各種球類運動，如躲避球、籃球等，且還十分喜歡浮潛。元志安也在專訪中透露，自己近期愛上瑜伽，透過瑜伽讓她獲得很多良好的能量、同時疲憊感也消失了！

《魷魚遊戲2》元志安反轉魅力3：新晉精品寵兒

25歲元志安因擁有高挑纖細的身形，加上文藝清新的氣質，讓她出道隨即成為新晉精品寵兒！不少時裝秀場如CHANEL、Acne Studios、Louis Vuitton都能瞧見元志安的身影。除此之外，元志安也是Louis Vuitton認證的親女兒，穿著由品牌女裝創意總監Nicolas Ghesquière設計的服裝也架勢十足，氣場爆棚。

《魷魚遊戲2》元志安反轉魅力4：LV包收藏家

作為Louis Vuitton的親女兒之一，元志安私服當然出鏡率最高的也是LV包！從最新的雙面NeverFull Inside Out、低調Low Key托特包、經典GO-14等她通通都囊括，簡直太令人羨慕。

《魷魚遊戲2》元志安反轉魅力5：私服穿搭偏愛簡約系單品

元志安的私服穿搭其實很適合新手借鑑，偏愛基本款的她，平時私服大多選擇簡約、且適合做重複性搭配的單品現身，如百搭牛仔褲、韓妞必備西裝外套、皮外套、針織衫等，中性寬鬆西裝外套搭配牛仔褲，以及街頭風棒球帽瞬間就襯出率性風範，還自帶一股鬆弛感，好感度立刻UP。

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